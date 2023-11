McDermott do Bills discute demissão do coordenador ofensivo: ‘Precisamos encontrar confiança’

Tele Notas de búfalo na terça-feira decidiu seguir em frente com uma mudança surpreendente em sua comissão técnica. Treinador principal Sean McDermott coordenador ofensivo demitido Ken Dorsey depois de uma derrota em casa cheia de rotatividade para o Denver Broncos na noite de segunda-feira, que sai das 5-5 Contas do lado de fora do AFC imagem do playoff olhando para dentro.

McDermott disse a repórteres na terça-feira que seu ataque carecia de “confiança” e “energia”, o que levou a Dorseydemissão de após uma temporada e meia trabalhando com o quarterback estrela Josh Allen. Mas uma análise mais profunda sugere que Dorsey poderia ter sido um bode expiatório para Búfaloproblemas em uma temporada em que se esperava que os Bills lutassem pelo Super Bowl.

Dorsey era realmente o problema?

Embora poucos discordem disso algo teve que ser feito seguindo o Contas‘implosão contra o Broncosa sabedoria de disparar Dorsey nem mesmo dois anos no cargo é algo que será debatido pelo resto da temporada.

Búfalo é o oitavo no NFL em pontos marcados e apresenta um ataque entre os 10 melhores passes por jardas ganhas. Os projetos de lei também se mostraram muito eficazes na zona vermelha – se Allen evita rotatividades por tempo suficiente para colocá-los dentro dos 20.

McDermott disse à mídia que Allen – que lançou 11 interceptações e perdeu três fumbles em apenas 10 jogos – “não está onde gostaríamos que ele estivesse”, o que parece ser um eufemismo. Caberá ao coordenador interino Joe Brady – que durou apenas duas temporadas como CarolinaO coordenador ofensivo do Bills – para limpar as viradas e tornar o ataque do Bills mais consistente nos últimos sete jogos.

Contas enfrentam cronograma assustador

McDermott tem que esperar que o disparo Dorsey é o bálsamo que sua ofensa precisa – porque Búfaloa próxima programação de é um desafio absoluto.

Depois de um jogo em casa no próximo domingo contra o 4-5 Jatos de Nova Yorko Contas visite a Filadélfia Eagles antes de uma semana de despedida. Então, na semana 14, os Bills viajam para Cidade de Kansas encarar Patrick Mahomes e a Chefese na semana seguinte traz um jogo em casa contra o explosivo Dallas Cowboys. E o final da temporada regular de Buffalo em janeiro será contra o AFC Leste-principal Golfinhos em Miami.