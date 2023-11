McDonald’s e Chipotle aumentam os preços do cardápio na Califórnia após aumento do salário mínimo

Os gigantes do fast food McDonald’s e Chipotle estão aumentando seus preços mais uma vez na Califórnia … isso depois do governador Gavin Newsom aprovou um aumento salarial para trabalhadores de fast-food.

Embora um aumento no custo do seu Big Mac ou tigela de burrito certamente não seja novidade, a última mudança de preço ocorre depois do governo do governo. Newsom assinou legislação em setembro que aumentou o salário mínimo para trabalhadores de fast-food de US$ 16,21 para US$ 20 por hora.