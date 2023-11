McGregor e seu ataque ao governo irlandês por causa do caso de assassinato mais divulgado na Irlanda em anos

Tele convicção de Jozef Puska pelo assassinato de Ashling Murphyfoi anunciada uma professora primária de 23 anos, na sexta-feira, 12 de janeiro de 2022.

Puska, uma imigrante eslovaca de 33 anos, foi condenado à prisão perpétua.

Ashling O caso chocou toda a Irlanda e até desencadeou uma série de protestos contra a violência contra as mulheres que se espalhou para o Reino Unido.

A jovem foi esfaqueada 11 vezes no pescoço enquanto correndo ao longo das margens do Grande Canal, perto de Tullamore, no condado de Offaly.

pedaço de foi considerado culpado na semana passada por um tribunal de Dublin, mas o último desenvolvimento foi a confirmação da sentença, que foi a máxima possível para este caso.

Mas Conor McGregor não está satisfeito, pois atacou o governo irlandês, sugerindo que este não controla quem se instala no país.

Depois de uma série de insultos ao assassino de Ashling Murphy O notório desabafou.

“Que vergonha para o governo irlandês por hospedar isso. A culpa é sua e já chega! Sistema desprezível!” ele postou online.

“Que vergonha para o governo irlandês por me fazer ter vergonha de ser irlandês, estamos chocados com todos vocês!

“Que você não pode consertar isso, bem, não há problema, então faremos a guerra e Deus estará conosco!”

O assassinato de Ashling Murphy

O assassinato de Ashling ocorreu em 12 de janeiro de 2022 às 15h30.

Kathleen Murphysua mãe, contou ao tribunal como pediu à filha que fosse correr perto de sua casa no dia em que foi morta e não se afastasse.

Ashling respondeu que já estava crescida o suficiente e disse adeus com “Eu te amo”, como contou Kathleen.

O corpo foi encontrado poucas horas após o ataque e a polícia começou a investigar e um suspeito foi até preso injustamente.

Enquanto isso, durante a manhã do dia 13 de janeiro, Jozef Puskaque era motorista de ônibus escolar, se esfaqueou para inventar um álibi para uma briga de rua.

Ele foi levado de ambulância ao hospital e quando a polícia veio retirar seu depoimento sobre sua suposta briga, várias partes de sua história apresentavam lacunas.

Para começar, ele se passou por terceira vítima de um duplo esfaqueamento ocorrido em uma determinada área da cidade e alegou que também foi atacado.

A polícia começou a investigar Puska e amostras de seu DNA foram encontradas sob as unhas da vítima e em uma bicicleta na cena do crime.

O cidadão eslovaco foi incriminado e confessou à polícia enquanto se encontrava no hospital, acompanhado por um intérprete.

Durante o julgamento, ele se declarou inocente e disse ao tribunal que não se lembrava de ter se declarado culpado e que lhe haviam sido administrados muitos analgésicos naquele dia.

O intérprete testemunhou contra ele e isso, juntamente com provas de DNA, condenou Puska.