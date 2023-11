Médicos chamam a atenção para aumento de casos de Covid-19 entre as crianças; veja sintomas

O Brasil ainda enfrenta a realidade da Covid-19, mesmo após a doença não ser mais considerada uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional. Nos últimos meses, médicos têm alertado para o aumento de casos de infecção pelo coronavírus em crianças, ressaltando a importância da vacinação infantil como forma de proteção. Especialistas afirmam que a falta de imunização e o surgimento de novas variantes do vírus são fatores que contribuem para esse aumento preocupante.

O aumento de casos entre as crianças

Renato Kfouri, infectologista e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), destaca que houve um aumento de casos de Covid-19 em todas as faixas etárias. Essas ondas são esperadas, já que passou mais tempo desde a última vacinação em massa. Quando surge uma variante que escapa da imunidade, há mais pessoas suscetíveis.

Marcelo Otsuka, vice-presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo, também observou um aumento importante de casos entre as crianças pequenas que ainda não têm idade para serem vacinadas, ou entre os bebês cujas mães não receberam a vacina durante a gestação. Essas crianças estão mais vulneráveis à infecção, uma vez que não possuem proteção imunológica.

O papel da vacinação infantil na proteção contra a Covid-19

A vacinação infantil desempenha um papel crucial na proteção das crianças contra a Covid-19. Heloisa Giamberardino, pediatra do Hospital Pequeno Príncipe, ressalta que a vacinação é importantíssima, pois a criança também pode evoluir para quadros graves e necessitar de internação.

Além disso, a vacinação contribui para a redução da circulação do vírus na população. Lílian Cristina Moreira, pediatra e membro da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), destaca que as variantes do vírus têm um impacto significativo na incidência de casos, e a vacinação é uma forma de minimizar os riscos.

“A imunização minimiza a chance de se contrair a doença e, sobretudo, da pessoa desenvolver quadros graves. Quanto maior o percentual de pessoas vacinadas, menor a circulação do vírus e menor a chance de haver novas mutações”, ressalta a médica.

A preocupação com a falta de imunização



Um dos principais fatores que contribuem para o aumento de casos de Covid-19 em crianças é a baixa taxa de imunização infantil. Muitas crianças internadas não possuem histórico de vacinação, o que é preocupante. É fundamental alertar as famílias sobre a importância da vacinação e seus benefícios.

No Brasil, há mais óbitos de crianças devido à Covid-19 do que por outras doenças infectocontagiosas. Isso reforça a necessidade de ampliar a cobertura vacinal e garantir a proteção das crianças contra o vírus.

Variantes do vírus e a importância da vacinação bivalente

As variantes do vírus, como a subvariante ômicron EG.5, também têm impacto na incidência de casos de Covid-19 em crianças. Lílian Cristina Moreira destaca que muitas pessoas ainda não receberam a vacina bivalente, o que é motivo de preocupação.

A vacina bivalente oferece uma cobertura melhor para a subvariante ômicron. Embora tenha um escape, ela é mais eficaz na proteção contra a doença. A imunização com a vacina bivalente é fundamental para reduzir a infecção e minimizar os riscos de quadros graves.

Esquema vacinal para crianças e adolescentes

É importante conhecer o esquema vacinal recomendado para crianças e adolescentes. A Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) orienta o seguinte esquema:

Crianças de 6 meses a 4 anos:

Três doses da vacina “Pfizer baby” (tampa vinho), com intervalos de quatro semanas entre as duas primeiras doses e de oito semanas entre a segunda e a terceira.

Crianças e adolescentes de 5 a 11 anos:

Duas doses da vacina “Pfizer Ped” (tampa laranja), com intervalo de oito semanas, e um reforço quatro meses após a segunda dose, exclusivamente com a vacina “Pfizer Ped”.

Adolescentes a partir de 12 anos, gestantes e puérperas:

Duas doses da vacina Pfizer de tampa roxa, com intervalo de oito semanas, e um reforço quatro meses após a segunda dose. O reforço pode ser feito preferencialmente com a vacina Pfizer ou, alternativamente, com a CoronaVac.

É importante respeitar o esquema vacinal recomendado e garantir que as crianças e adolescentes estejam adequadamente imunizados.

Consequências da falta de imunização e infecção por Covid-19 em crianças

A falta de imunização contra a Covid-19 e a infecção em crianças podem ter consequências graves. Mesmo quando os casos são leves, as crianças podem desenvolver sequelas da doença, como problemas neurológicos e complicações respiratórias.

Além disso, a circulação do vírus aumenta quando a população não se vacina, o que cria oportunidades para novas mutações. É fundamental compreender que a imunização não apenas protege a criança, mas também contribui para a saúde coletiva.

Vacinação é a forma mais eficaz de proteção

O aumento de casos de Covid-19 em crianças é motivo de preocupação. A vacinação infantil desempenha um papel fundamental na proteção das crianças contra a doença, além de contribuir para a redução da circulação do vírus na população. É essencial que as famílias estejam cientes da importância da vacinação e sigam o esquema vacinal recomendado. A imunização é uma forma eficaz de proteger as crianças e minimizar os riscos de complicações graves da Covid-19.