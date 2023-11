MEGA DA VIRADA: Saiba como funciona o sorteio ESPECIAL mais esperado do ano

A Mega da Virada é um dos sorteios mais aguardados pelos brasileiros e para o ano de 2023 terá um prêmio estimado de R$ 550 milhões, divulgou a Caixa Econômica Federal na última segunda-feira (13). Realizado anualmente no dia 31 de dezembro, esse concurso especial oferece a oportunidade de concorrer a prêmios milionários.

Neste artigo, vamos explorar todos os detalhes sobre a Mega da Virada, desde como apostar até os valores pagos nas edições anteriores.

Como funciona a Mega da Virada

A Mega da Virada segue o mesmo formato da Mega-Sena tradicional, porém com um prêmio muito mais atrativo. O sorteio é realizado no último dia do ano, às 20h, e o prêmio principal não acumula. Isso significa que, se ninguém acertar os 6 números sorteados, o valor será dividido entre os acertadores da próxima faixa, de 5 acertos, e assim por diante.

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas nos canais oficiais das Loterias Caixa, como as casas lotéricas e o site oficial. O valor do tíquete simples é de R$ 5, e os bolões estão disponíveis a partir de R$ 15. Além disso, existe a opção de deixar o sistema escolher os números por meio da Surpresinha.

Edições anteriores da Mega da Virada

Desde a primeira edição em 2009, a Mega da Virada já distribuiu prêmios milionários para diversos apostadores. Vamos conferir os números das edições anteriores e os valores pagos:

2021: Duas apostas dividiram o prêmio de R$ 378,1 milhões. 2020: Duas apostas dividiram o prêmio de R$ 325,2 milhões. 2009: Duas apostas dividiram o prêmio de R$ 144,9 milhões.

Por outro lado, os cinco sorteios com os maiores rateios na história da Mega da Virada foram divididos entre 81 apostas vencedoras. Confira os detalhes:



2018: 52 apostas dividiram o prêmio de R$ 302,5 milhões. 2017: 17 apostas dividiram o prêmio de R$ 306,7 milhões. 2016: 6 apostas dividiram o prêmio de R$ 220,9 milhões. 2015: 6 apostas dividiram o prêmio de R$ 246,5 milhões.

Como apostar na Mega da Virada

Apostar na Mega da Virada é muito simples. Basta marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante. Se preferir, você pode optar pela Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente. O valor da aposta simples é de R$ 5.

Além do tíquete simples, também é possível participar da Mega da Virada por meio de bolões. Nesse caso, você pode preencher o campo próprio no volante indicando sua participação em um bolão específico. Outra opção é adquirir cotas de bolões organizados pelas unidades lotéricas.

Vale ressaltar que, nessa modalidade, pode haver uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Dicas para aumentar suas chances de ganhar

Embora a Mega da Virada seja um jogo de pura sorte, existem algumas dicas que podem aumentar suas chances de ganhar. Confira:

Jogue com mais números: Ao marcar mais números no volante, você aumenta as chances de acertar os números sorteados. No entanto, é importante lembrar que o valor da aposta também aumenta proporcionalmente. Participe de bolões: Ao participar de bolões, você divide o valor da aposta com outros jogadores e aumenta suas chances de ganhar sem gastar tanto. Utilize a Surpresinha: Se você não tem preferência por números específicos, deixe o sistema escolher aleatoriamente por meio da Surpresinha. Assim, você evita padrões comuns e aumenta suas chances de ter uma combinação única.

Mega da Virada: um sonho possível

A Mega da Virada é uma oportunidade única de transformar sua vida com um prêmio milionário. Ao apostar nesse sorteio especial, você está concorrendo a valores que podem mudar totalmente sua realidade financeira. Lembre-se de apostar de forma consciente e responsável, definindo um valor que esteja dentro do seu orçamento.

Não perca a chance de participar desse sorteio incrível e quem sabe se tornar o próximo milionário da Mega da Virada. Boa sorte!