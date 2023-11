Mega da Virada: saiba QUANTO RENDERIA O PRÊMIO de R$ 550 milhões e PLANEJE SUA FORTUNA

As apostas para o sorteio especial da Mega da Virada 2023 já estão disponíveis. As Loterias Caixa começaram a comercialização deste evento na segunda-feira (13), em todo o território nacional. Adicionalmente, o valor do prêmio deste ano foi revelado.

Este é sempre um dos momentos mais aguardados pelos brasileiros, especialmente devido ao montante oferecido. Em 2022, estava estimado em R$ 450 milhões, entretanto, próximo à data do sorteio da Mega da Virada, o valor foi ajustado para mais de meio bilhão.

Quanto renderia o prêmio de R$ 550 milhões da Mega da Virada?

Agora, em 2023, o prêmio estimado é de R$ 550 milhões, estabelecendo-se como o maior da história tanto da loteria quanto das Megas da Virada já realizadas. Imagine conquistar essa incrível quantia? O que você faria?

Para muitas pessoas, uma opção seria deixar o dinheiro render em uma conta poupança ou em investimentos com rendimento de 100% do CDI, por exemplo. A intenção, nesse caso, seria viver apenas dos rendimentos. No entanto, será que o rendimento mensal seria vantajoso?

Poupança

A poupança possui atualmente um rendimento fixo de 6% ao ano + Taxa Referencial (TR). Portanto, o rendimento mensal é de 0,5% + TR, totalizando aproximadamente 0,5749% ao mês, de acordo com a tabela de rendimentos fornecida pelo Banco Central.

Dessa maneira, R$ 550 milhões teriam um rendimento mensal de R$ 3.161.950,00 (milhões). Certamente, seria possível viver com essa renda, não é mesmo? Contudo, é importante lembrar que o rendimento da poupança é mensal e, portanto, para obtê-lo, é necessário manter o dinheiro lá por, no mínimo, 30 dias.

100% CDI



Você também pode gostar:

Outra alternativa seria investir o valor em uma conta com rendimento de 100% do CDI, como em diversos bancos digitais, incluindo o Nubank, um dos mais populares para esse fim. Atualmente, o CDI está rendendo cerca de 12,15% ao ano.

Com os descontos de Imposto de Renda incidentes sobre esse tipo de aplicação, o rendimento mensal fica em torno de 0,78% ao mês. Assim, R$ 550 milhões teriam um rendimento de R$ 4.290.000,00 (milhões) em 30 dias, um valor um pouco superior ao da poupança.

No entanto, é necessário ficar atento, pois em muitas contas cujo rendimento é baseado no CDI, é necessário deixar o valor depositado por pelo menos 30 dias para obter o primeiro rendimento. Após esse período, o rendimento pode se tornar diário, como é o caso do Nubank.

Como participar da Mega da Virada

O processo para apostar na Mega da Virada é semelhante aos sorteios regulares. É necessário escolher de 6 a 20 números em uma cartela que contém 60 opções de dezenas, de 01 a 60, e torcer para que os números escolhidos sejam os sorteados.

Para efetuar uma aposta na Mega da Virada em uma lotérica da Caixa, siga os passos abaixo:

Dirija-se à lotérica mais próxima.

Peça uma cartela da Mega da Virada.

Marque os números desejados na cartela.

Valide sua aposta no caixa da lotérica. O atendente fornecerá um bilhete que servirá como comprovante da aposta. Guarde-o com segurança, pois será necessário para resgatar o prêmio em caso de vitória.

Por outro lado, o procedimento para apostar online é o seguinte:

Acesse o site das Loterias Caixa ou aplicativo.

ou aplicativo. Faça um cadastro, caso ainda não tenha uma conta.

Escolha o jogo desejado e clique em “Aposte agora”.

Complete a aposta, marcando os números desejados na cartela online. Lembre-se de que cada tipo de aposta possui regras específicas e quantidades determinadas de números.

Se preferir, utilize a opção “Surpresinha” para que o sistema escolha os números aleatoriamente.

Outra alternativa é a opção “Teimosinha”, que repetirá os números selecionados em apostas futuras.

Informe ao sistema quantos números deseja jogar no campo “quantidade de números da aposta”.

Caso queira, use a opção “Complete o jogo” para que o sistema escolha os números restantes.

Após escolher os números, clique em “Colocar no carrinho”.

Em seguida, você pode optar por preencher uma nova aposta ou ir para o pagamento, finalizando assim a aposta.

Informe os dados do cartão de crédito selecionado para efetuar a aposta e clique em “Comprar”.

Custo e Chances na Mega-Sena

Uma aposta simples na Mega-Sena, composta por 6 números, custa atualmente R$ 5. As chances de ganhar com essa aposta são de 1 em 50 milhões, conforme apresentado no quadro abaixo.

Se os jogadores desejarem aumentar suas chances, têm a opção de apostar em mais números, podendo escolher até 20. No entanto, o valor da aposta aumenta gradativamente, podendo chegar a R$ 193 mil.

Sorteio especial

O sorteio da Mega da Virada ocorre na noite de 31 de dezembro, às 20 horas. Semelhante aos demais sorteios das Loterias Caixa e da Mega-Sena, é transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa Econômica no YouTube.

Durante a transmissão ao vivo, além do sorteio, os apostadores podem acompanhar a preparação dos globos e todos os procedimentos de auditoria, assegurando a segurança e confiabilidade dos sorteios.