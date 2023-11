Megan Fox brinca que deveria ter passado pela ‘fase Leonardo DiCaprio’ aos vinte e poucos anos

Megan Raposa continua sendo uma das atrizes mais famosas de Hollywood, com seu trabalho na série Transformers preparando-a para uma longa carreira no topo.

No entanto, como acontece com qualquer celebridade da era moderna, alguns fãs se interessam mais por sua vida pessoal do que profissional, e isso leva a algumas conversas bastante francas.

Em uma recente sessão de perguntas e respostas, Fox admitiu que gostaria de ter feito uma abordagem mais Leonardo Di Caprio abordagem esquisita para namorar quando ela tinha vinte e poucos anos.

Isto equivale a ver pessoas mais jovens, como está bem documentado com DiCaprioe Fox sente que poderia ter se divertido mais com alguns parceiros sexuais mais jovens.

O que Megan Fox disse?

Quando questionado sobre que conselho Megan Raposa daria a uma versão dela mesma de 22 anos, o ator respondeu de uma maneira bastante única.

“Eu teria vivido minha fase Leonardo DiCaprio”, brincou Fox.

“Eu teria namorado todos aqueles garotinhos do TikTok.

“Eu diria a mim mesmo que você não pode mudar o passado, tudo que passei me levou onde estou hoje. Eu me daria mais graça e não teria tanta conversa interna negativa. .”

Ostentando um novo penteado vermelho elétrico, Fox também relembrou alguns dos primeiros papéis que desempenhou em sua carreira, bem como as batalhas que teve que travar com a mídia depois de chegar à fama.

“Muitas vezes me senti muito sozinho”, admitiu Fox.

“Parecia uma batalha perdida, mas eu estava confiante na minha verdade e na minha integridade. Eu tinha que confiar que em algum momento seria empatado, e parece que eventualmente foi.”