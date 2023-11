Megan Rapinoe se machuca minutos após a final da NWLS, encerrando sua carreira com uma derrota no campeonato

Tele Final da NWLS entre O reinado de Megan Rapinoe contra o OL Gotham FC terminou com uma vitória para o time de Nova York e ao mesmo tempo teve uma finalização agridoce para a capitã do USWNT quando ela se lesionou poucos minutos depois de começar o jogo.

Megan Rapinoe foi aplaudida de pé no Snapdragon Stadium

Megan Rapinoe é uma jogadora única dentro e fora de campo, e em seu último jogo, realizado no Snapdragon Stadium, em San Diego, Califórnia, ela estava pronta para dar tudo até poucos minutos do primeiro tempo ela teve que ser ajudada fora do campo como sofreu uma torção no pé que a impediu de continuar jogando, ela ajudou seu time a marcar o primeiro gol da noite.

No final, seu time perdeu por 1 a 2 para o Gotham FC, de Nova York, treinado por Juan Carlos Amoros, e contou com as espanholas Maitane Lopez e Esther Gonzalez em suas fileiras.

Após a lesão, Rapinoe deu uma risada nervosa ao sair de campo o máximo possível e não conseguia acreditar como seu último jogo terminaria. Embora tenha precisado sair de campo, ela também ajudou seu time nos poucos minutos que jogou, quando passou a bola e o time quase marcou.

A multidão em Estádio Snapdragon em San Diego despediu-a com uma ovação de pé, mas também com alguma decepção.

A estrela do USWNT teve que assistir ao jogo do banco e estava ansiosa para voltar a campo, enquanto isso, Lynn Williams marcou aos 24 minutos após uma grande corrida de Margaret Purce pela direita para colocar Gotham na frente.

Rosa Lavelle empatou para o OL Reign cinco minutos depois em um ataque rápido, aproveitando o buraco deixado pelos zagueiros adversários em uma jogada fenomenal.

O próximo gol veio quando Ester González cabeceou do meio da área após escanteio cobrado por Purce, naquele que se revelou o gol decisivo da partida.