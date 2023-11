Meghan Markle é culpada por adicionar estresse à Rainha Elizabeth em seus últimos dias

Príncipe Harrya esposa, Meghan Markleestá sendo acusado de adicionar estresse rainha Elizabeth em seus últimos dias, de acordo com um relatório. A família real está aproveitando todas as oportunidades para lembrar ao mundo que as ambições de Meghan em Hollywood destruíram a família. Pessoas internas estão até acusando Meghan de ter fome de fama.

Lady Glenconner, uma amiga de infância da falecida Rainha, expressou recentemente seus pensamentos sobre Meghan durante uma entrevista em podcast. Ela acredita que Meghan não tinha ideia do que se esperava dela e pensou que ser membro da família real seria como ser atriz andando em uma carruagem dourada.

Glenconner também compartilhou uma conversa interessante que teve com o ex-secretário de Estado John Kerry na coroação do rei Carlos. Kerry supostamente disse: “Todos nós sentimos muito, muita pena de Harry. Acho que posso deixar por isso mesmo.”

Enquanto Príncipe William, Kate Middleton e Príncipe Charles estão mantendo uma abordagem de negócios como de costume em público, fontes internas afirmam que eles estão apertando os parafusos de Harry e Meghan em particular.

Um funcionário do palácio declarou: “O amigo de confiança de Sua Majestade atacando Meghan e insinuando que Harry está dominado é outro golpe nos sonhos de Hollywood dos Sussex.”

A realeza mantém silêncio sobre as reivindicações de Sussex

Fontes revelam que a família real optou por permanecer em silêncio sobre as afirmações de Meghan e Harry. Apesar de terem sido provocados com farpas contra a família real nas memórias de Harry e na documentação da Netflix, a realeza decidiu adotar uma estratégia de “sem reação”.

Um cortesão declarou: “O plano do palácio está funcionando. Harry e Meghan estão perdendo popularidade, seus negócios sofreram um golpe multimilionário e grandes celebridades estão mantendo distância. Seus ataques selvagens saíram pela culatra e o apoio mudou significativamente para a realeza. Parece que Harry e Meghan calcularam mal.”