Meghan Markle e Príncipe Harry acusados ​​de vazar telefonema do Rei Charles

Resumindo a história… eles ligaram para Chuck para desejar-lhe um feliz aniversário de 75 anos, marcando a primeira vez que se falaram em meses – isso após um não convite para as festividades do Rei no Reino Unido.

Embora as coisas pareçam geladas entre ambos os lados há muito tempo – o apelo em si foi visto como um passo na direção certa para consertar as cercas … no entanto, porque a notícia se espalhou – o PS está dizendo que o acampamento do rei é chateado e rotulando Meg e Harry de hipócritas.