Meghan Markle e Príncipe Harry pretendem se mudar para Los Angeles

Meghan Markle dar Príncipe Harry estão prontos para viver mais perto do brilho e glamour de Hollywood… nossas fontes dizem que estão pensando em se mudar para Los Angeles.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ … Meghan e Harry estão discutindo uma mudança para Los Angeles depois de decidirem não procurar mais uma casa em Malibu.

Disseram-nos que Meghan e Harry estão se interessando por diferentes bairros de Los Angeles, embora ainda não tenham visitado nenhuma casa… além do terreno de US$ 8 milhões no ‘Bu eles verificaram em setembro, que eles decidiram repassar.

Meghan e Harry moram na costa de Montecito, e uma mudança para Los Angeles faz sentido… eles têm participado de muitos eventos de Hollywood e, embora Malibu esteja muito mais perto do que Montecito, eles sentem que ainda está muito longe de onde querem. b.

Nossas fontes dizem que a privacidade e a comunidade estão no topo da lista para Meghan e Harry… o que é um dos motivos pelos quais eles se irritaram naquela propriedade em Malibu.

Depois que o TMZ divulgou a história de Meghan e Harry visitando uma propriedade perto da Pacific Coast Highway, fomos informados de que a propriedade se tornou um ímã para paparazzi e cobertura de notícias… o que criou preocupações de segurança para eles e, finalmente, os afastou.

Meghan e Harry já moraram na área de Los Angeles antes… e conseguiram passar despercebidos no início.

Você deve se lembrar… A vida de Meghan e Harry em Tyler Perry‘s em Beverly Ridge Estates por várias semanas em 2020, passando praticamente despercebido… e nossas fontes dizem que querem se mudar para algum lugar semelhante, onde os vizinhos compartilhem preocupações sobre privacidade e segurança.

Meghan e Harry entusiasmaram-se com o lugar de Tyler em suas documentações… com Harry descrevendo seu tempo lá como “uma felicidade porque ninguém sabia que estávamos lá… Ficamos lá por seis semanas e ninguém sabia. Minha família ainda pensava que eu estava lá”. no Canadá.”

Eventualmente, a mídia percebeu e descobriu onde Meghan e Harry estavam morando, forçando Tyler a proteger a propriedade com uma cerca para impedir que os paparazzi tirassem fotos.

Tyler diz que ele e seus vizinhos viveram em particular por anos e nunca tinham visto nada parecido com a blitz da mídia sobre Meghan e Harry… alegando que assim que a notícia se espalhou, havia drones e helicópteros sobrevoando a casa 24 horas por dia, 7 dias por semana, e pessoas entrando furtivamente no propriedade e fazer furos na cerca de arame.