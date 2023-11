Meghan Markle supera Kate Middleton como mais influente na cultura do Reino Unido, diz estudo

Ade acordo com um estudo recente conduzido pela GetInsta, Meghan Markle emergiu como uma figura mais influente na cultura do Reino Unido em comparação com sua cunhada Kate Middleton. A pesquisa analisou vários fatores, como pesquisas globais do Google, visualizações do TikTok, hashtags do Instagram e artigos para determinar o nível de influência de diferentes membros da realeza britânica.

Enquanto Rainha Isabel II liderou a lista como a realeza mais influente, com impressionantes 7,9 milhões de pesquisas globais no Google por mês, foi Meghan Markle quem superou Kate Middleton em termos de influência. O estudo revelou que Meghan atraiu atenção e interesse significativos, apesar de sua controversa saída da vida real e subsequente mudança para a Califórnia com o marido. Príncipe Harry.

Os resultados da pesquisa lançam luz sobre a popularidade e o impacto duradouros de Meghan, apesar de alguns de seus projetos recentes não terem funcionado conforme o esperado. O Duquesa e Príncipe Harry enfrentaram críticas por seu podcast e Netflix série, ambas as quais não conseguiram ressoar com o público. No entanto, o estudo mostra que a influência de Meghan vai além desses contratempos.

Um aspecto interessante destacado pelo estudo é o potencial retorno de Meghan ao programa de TV de sucesso Se adequano qual ganhou fama por interpretar Raquel Zane. Esta notícia gerou entusiasmo entre os fãs e pode aumentar ainda mais a influência de Meghan na cultura do Reino Unido.

Qual é a influência de outros membros da família real?

O estudo também mostrou a influência de outros membros da família real. Rainha Isabel IIO domínio de era evidente, com bilhões de visualizações sob sua hashtag e milhões de hashtags no Instagram com seu nome. Isto destaca o fascínio duradouro pela falecida Rainha e o seu impacto significativo na cultura global.

Príncipe Harry, apesar de se afastar de seus deveres reais, garantiu o segundo lugar no estudo. Com bilhões de visualizações no TikTok e um número significativo de artigos escritos sobre ele, o Príncipe Harry continua a cativar o público em todo o mundo.

Enquanto Meghan Markle classificada em terceiro lugar no estudo, sua posição à frente de Kate Middleton indica sua crescente influência. Esta descoberta sugere que a formação e as experiências únicas de Meghan repercutiram nas pessoas do Reino Unido e de outros lugares.