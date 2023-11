MEI ganha direito de receber o benefício; entenda

O Bolsa Família é um programa social de extrema importância no Brasil, que visa auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade financeira. Recentemente, uma novidade tem chamado a atenção de muitos empreendedores: a inclusão dos Microempreendedores Individuais (MEI) no rol de beneficiários.

Isso significa que, se você é um MEI e atende aos critérios estabelecidos pelo Governo Federal, também pode contar com esse auxílio para complementar sua renda. Neste artigo, vamos explicar mais detalhadamente como funciona essa novidade e quais são os passos necessários para solicitar o benefício.

Critérios para o MEI no Bolsa Família

Para que um Microempreendedor Individual seja elegível para receber o Bolsa Família, é essencial cumprir alguns critérios estabelecidos pelo Governo Federal. O primeiro critério é em relação à renda. O programa atende grupos familiares que possuem uma renda per capita de até R$ 218 por mês. Portanto, se você, como MEI, se enquadra nesse limite de renda, você pode solicitar o benefício.

Além disso, todos os futuros beneficiários do Bolsa Família precisam estar registrados no Cadastro Único (CadÚnico). Esse cadastro é uma ferramenta do Governo Federal para identificar os possíveis beneficiários dos programas sociais. Portanto, é fundamental garantir que seu cadastro esteja atualizado e correto.

Como solicitar o Bolsa Família sendo MEI

Se você, como MEI, atende aos critérios mencionados acima, o próximo passo é solicitar a inclusão no Bolsa Família. O processo é relativamente simples e pode ser feito da seguinte maneira:

Documentação necessária: Durante o processo de solicitação, você precisará apresentar o CPF de todos os membros do seu grupo familiar e um documento de identificação com foto do responsável. Procurar um CRAS: Encontre o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua residência. Lá, os profissionais poderão orientá-lo sobre o processo de inscrição e ajudá-lo com qualquer dúvida que possa surgir. Inclusão no Bolsa Família: Após a análise de sua documentação e informações, você poderá ser incluído no programa, recebendo o auxílio mensal que pode ajudar a melhorar sua situação financeira.

É importante lembrar que o Bolsa Família é um programa de transferência de renda, e o valor recebido pode variar conforme a composição e a renda familiar. O benefício é pago mensalmente e o valor mínimo é de R$ 600 por mês, por meio do Caixa Tem.



Benefícios de ser MEI

Além da possibilidade de receber o Bolsa Família, ser um Microempreendedor Individual traz diversos benefícios para aqueles que desejam formalizar e expandir seus negócios. Ao se tornar MEI, você passa a contar com uma série de vantagens, como:

Facilidade na abertura do negócio: O processo de abertura do MEI é simplificado, com menos burocracia e custos reduzidos. Emissão de notas fiscais: Como MEI, você tem a possibilidade de emitir notas fiscais para seus clientes, o que traz mais profissionalismo para o seu negócio. Acesso a benefícios previdenciários: Ao se tornar MEI, você contribui para a Previdência Social e tem acesso a benefícios como aposentadoria por idade, auxílio-doença, salário-maternidade, entre outros. Cobertura do seguro-desemprego: Caso você encerre suas atividades como MEI e não consiga se recolocar no mercado de trabalho, poderá ter direito ao seguro-desemprego por um período determinado.

Ademais, a inclusão dos Microempreendedores Individuais no Bolsa Família é uma excelente notícia para aqueles que buscam uma forma de complementar sua renda e garantir um suporte financeiro para suas famílias. Ao cumprir os critérios estabelecidos pelo Governo Federal e seguir os passos corretos para solicitar o benefício, é possível receber o auxílio mensalmente.

Além disso, ser um MEI traz uma série de benefícios e facilidades para quem deseja formalizar e expandir seu negócio. Portanto, se você é um MEI e se enquadra nos critérios, não deixe de aproveitar essa oportunidade.