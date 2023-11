Meio vazio ou meio cheio? Descubra por que os pacotes de batatas fritas são sempre assim

Você já notou que os pacotes de batatas fritas disponíveis nas lojas frequentemente não estão completamente preenchidos? Eles contêm aproximadamente metade do seu volume ocupado por ar. Mas, saiba que essa ocorrência não é mera coincidência.

É desafiador encontrar alguém que não aprecie esses pacotes de batatas fritas. Não é à toa que isso justifica sua posição como o produto mais consumido globalmente. No mercado, uma variedade de sabores está disponível para atender a diversos gostos. Desde os clássicos até aqueles com temperos específicos, como tomate, pizza, cebola, queijo, entre outros, esses salgadinhos se tornaram um aperitivo apreciado por pessoas de todas as idades.

Por que os pacotes de batatas fritas nunca estão cheio de produto, apenas de ar?

Algumas empresas, visando tornar os salgadinhos mais atrativos para as crianças, incluem pequenas surpresas nas embalagens, presentes que cativam os pequenos. No entanto, mesmo com o volume extra, essas surpresas podem também referir-se ao próprio conteúdo do pacote.

Ao segurar os pacotes de batatas fritas e aguardar o momento de abri-lo, ocorre algo intrigante. Ao notar a embalagem, percebemos que quase metade do seu volume é ocupado por ar.

A primeira reação pode ser pensar que houve um equívoco por parte da empresa. No entanto, há uma razão específica para que alguns pacotes de batatas fritas não estejam completamente cheios.

A história desses famosos “salgadinhos”

As características dos pacotes de batatas fritas remontam a um dos aperitivos mais populares do mundo, cuja origem remonta a cerca de dois séculos. Considerado uma invenção acidental, a lenda urbana americana narra que o chef renomado George Crum criou algo interessante ao servir batatas fritas a um cliente abastado e famoso em seu restaurante.

Dado que seus clientes não estavam plenamente satisfeitos com as batatas fritas convencionais, o chef optou por cortá-las em fatias mais finas. Assim, ele as salgou intensamente, o que agradou ao cliente.

Contudo, ao longo do tempo, essa narrativa urbana foi desacreditada como notícia falsa, embora paradoxalmente o termo utilizado nos Estados Unidos até alguns anos atrás fosse “Saratoga Chips”, sendo Saratoga justamente o local do restaurante mencionado na lenda. Por outro lado, a receita original foi publicada no livro “The Cook’s Oracle” de William Kitchiner em 1817.

Uma unanimidade entre as diversas versões é a quantidade de batatas fritas nos sacos. Com frequência, muitos deles estão apenas parcialmente preenchidos, quando seria mais vantajoso se contivessem mais batatas fritas. No entanto, há uma explicação para essa ocorrência.

Diversas pessoas se questionam por que alguns fabricantes optam por colocar ainda menos. Agora é o momento de compreender por que os pacotes de batatas fritas frequentemente parecem ter tão pouco conteúdo.

Por que os pacotes de batatas fritas estão sempre parcialmente vazios?

Desde o momento em que as batatas fritas são embaladas na fábrica até o momento da venda nos supermercados ou em outros estabelecimentos, todos os procedimentos visam preservar a integridade do produto. Dessa forma, durante o transporte, caixas contendo dezenas de sacos de salgadinhos são manipuladas de várias maneiras.

Se os sacos estivessem completamente cheios, ocupando até 3/4 de sua capacidade, haveria um risco maior de chegarem aos consumidores na forma de migalhas. E isso é algo que deve ser evitado para manter a qualidade do produto e evitar perdas comerciais. Portanto, é necessário reduzir o conteúdo interno.

O volume adicional no saco não é devido ao ar, mas sim ao gás ou nitrogênio, semelhante ao ar que respiramos. Ademais, esse procedimento auxilia na preservação da vida útil do produto e garante sua crocância, como se tivesse sido frito no mesmo dia.