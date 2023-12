Melanie Bedard toma uma decisão extrema em meio ao escândalo de seu suposto relacionamento com Corey Perry

Melanie Bedard tomou uma decisão drástica no meio da turbulência causada pelos rumores que a cercavam e Corey Perry. A mãe do Chicago Blackhawks’ estrela em ascensão Connor Bedard pode ter precisado se distanciar dos holofotes e respirar.

Ao longo da semana, espalharam-se rumores nas redes sociais de que o veterano Falcões jogador se envolveu brevemente com Bedard’s mãe.

A controvérsia atingiu tal nível que o gerenciamento de equipe conduziu uma investigação que terminou na quarta-feira com Perry demissão. Em comunicado, o NHL equipe explicou que o jogador “envolvido em conduta que é inaceitável.”

Embora não tenham dado mais explicações, o Falcões a direção explicou que tal conduta vai contra os termos do contrato do jogador e as políticas internas da equipe. O Associação de Jogadores da NHL também está analisando o assunto.

Kyle Davidsongerente geral da equipe, garantiu que Perry partida não tem nada a ver com os rumores sobre seu relacionamento com Melanie.

Melanie tenta escapar dos holofotes

Até agora, nem Melanie nem Connor fizeram quaisquer declarações sobre o assunto. Porém, ainda na quarta-feira, descobriu-se que Melanie O perfil do Instagram havia desaparecido.

Sem mais comentários por parte dos envolvidos, a mídia especula que Bedard está tentando se distanciar do centro do escândalo, bem como do assédio e insultos de estranhos nas redes sociais.

A conta de Melanie Bedard no Instagram foi excluída.Instagram.

Melanie, 45 anos, foi gerente de vendas, preparador físico e bem-estar, agente e gerente de hóquei. Ela é casada com Tom Bedarde seus filhos são Madisen20 e Connor18.

A reação de Corey Perry

Por sua vez, o 20 temporadas veterano também não emitiu nenhuma declaração. No entanto, a agência que o representa explicou que “Corey Perry se afastou do Blackhawks de Chicago para cuidar de assuntos pessoais.”

O presidente da Newport Sports Management, Pat Morrisdisse à mídia especializada: “Corey e sua família apreciam a privacidade neste momento.”

Corey é casado com Blackeny Perryne Robertson, com quem tem um filho de seis anos, Grifo.