Melhores filmes sobre cassinos e casas de apostas esportivas

Cassinos e casas de apostas têm se digitalizado e atraído um público cada vez mais amplo. O interesse pela atividade, no entanto, vai muito além da prática em si, já que os jogos de azar figuram em vários tipos de narrativas, sendo mote ou cenário de muitos romances, músicas, filmes e seriados.

Ao longo dos anos, o cinema retratou por várias vezes o universo dos jogos de azar e das apostas, sendo que não é raro que encontremos filmes bem engraçados onde jackpots mudam a vida dos personagens ou geram comédias românticas fortes, ou narrativas onde o lado mais sério da temática nos é apresentado de forma concreta e com muita ação.

Uma vez que cassinos e casas de apostas esportivas são tema de cinema, vale a pena relembrar alguns dos melhores filmes que falaram sobre eles. Confira.

21

O blackjack é a estrela do filme “21”. A narrativa desse filme nos conta a história de um estudante que precisa desesperadamente de dinheiro para seus estudos. Um grupo do M.I.T e seu professor nos levam até uma história com base em fatos reais, onde contar cartas em cassinos cria uma verdadeira aventura com um final surpreendente.

Fraude e suspense são dois elementos que pode esperar desse filme, que lhe dará vontade de sair jogando blackjack para gritar com eles “winner, winner, chicken dinner!”.

Moneyball

Moneyball: O Homem que Mudou o Jogo, nome brasileiro da película que originalmente tem apenas o primeiro nome, se trata de um filme protagonizado por Brad Pitt e que saiu em 2011.

Essa narrativa nos fala de Billy Beane, que gere um time de beisebol e que, com seus problemas financeiros, decide revolucionar a abordagem esportiva. Aí, com base na estatística e análise avançada, ele usa as odds das apostas para melhorar seu time.

Rouders

Rounders é o filme de Matt Damon que nos leva ao mundo do pôquer underground. Ele chegou no cinema brasileiro com o título “Cartas na mesa” e conta a história de Mike, uma personagem que precisa de dinheiro para estudar.

Toda a narrativa está repleta de aventura e suspense, sendo que o fato de o personagem central ser protagonizado por um verdadeiro amante dos cassinos dá uma dinâmica única à película.

The Sting

“A Golpada”, como foi chamada no Brasil, é uma narrativa de 1973 e representa um dos clássicos do cinema que versa sobre cassinos.

Paul Newman e Robert Redford são os protagonistas de The Sting e levaram o filme a 10 nomeações e 7 vitórias nos Óscares da Academia. Um filme imperdível para quem ama cinema e jogos de azar.

Two for the Money

Two for the Money ou A Grande Virada (nome brasileiro) é uma película de 2005. Sua história nos leva até ao personagem interpretado por Matthew McConaughey, que é, aqui, um ex jogador de futebol americano.

As perdas em apostas esportivas é o ponto de partida para toda a história, demonstrando como os amplos conhecimentos esportivos podem ser usados. O personagem acaba se tornando consultor e fazer prognósticos esportivos certeiros, que levantam também muitas questões sobre pressões econômicas e da ética.