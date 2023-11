Melhores ofertas da Black Friday Amazon: Quais são os melhores descontos que você pode obter agora?

EUnão posso sentir Sexta-feira preta acontece com muito mais frequência do que uma vez por ano, com várias iterações do famoso dia de compras sendo criadas.

Ainda falta quase uma semana para o grande dia, que será 24 de novembro, mas se você realmente deseja conseguir as melhores ofertas talvez seja necessário fazer alguns preparativos.

Existem muitos varejistas diferentes que oferecem diversos graus de descontos e os compradores mais eficazes terão identificado com antecedência o que desejam e onde é melhor obtê-lo.

Muitas vezes há alguns primeiros Sexta-feira preta negócios que são lançados pelos varejistas, mas eles guardam todas as suas melhores ofertas para o grande dia, na esperança de ter aguçado o apetite dos compradores.

Melhores descontos em tecnologia na Amazon

O lugar mais comum para frequentar na Black Friday é o Amazonas site, pois não há lugar com melhor variedade de produtos em oferta.

Existem literalmente centenas de ofertas na Amazon na Black Friday, tanto no dia quanto antes.

Os preços de itens de tecnologia como Echo Buds, Kindles, Amazon Fire TVs e Echo Dots foram reduzidos, com este último tendo quase 50% de desconto no momento.

Se você se preocupa com segurança, pode adquirir uma campainha Ring Battery Plus por apenas 120 dólares, quando normalmente custaria 180 dólares.

Muitos produtos de grandes marcas estão disponíveis baratos na Black Friday, como o Apple Airpods Max, que caiu de 540 dólares para 450 dólares.

Se você gosta mais do Beats, o Beats Studio Pro teve seu preço reduzido em 180 dólares para 170 dólares.