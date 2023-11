Melissa Barrera demitida de ‘Scream VII’ Over Israel, Palestine Social Posts

As declarações mais polêmicas de Melissa incluíram uma história no Instagram onde ela aparentemente aludiu a um tropo de longa data sobre o povo judeu controlando a mídia.

A Variety foi a primeira a relatar a demissão de Melissa… e ela parecia estar abordando o assunto na terça-feira com uma postagem declarando que preferia ser excluída por quem ela inclui do que incluída por quem ela exclui.

O Spyglass Media Group, a produtora que tomou a decisão, diz que o fez porque… “Temos tolerância zero com o anti-semitismo ou com o incitamento ao ódio sob qualquer forma, incluindo falsas referências ao genocídio, limpeza étnica, distorção do Holocausto ou qualquer coisa que ultrapasse flagrantemente os limites do discurso de ódio.”