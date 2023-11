Melissa Barrera responde ao disparo de ‘grito’ e diz que ‘o silêncio não é uma opção’

Melissa Barreira diz que sua demissão da franquia ‘Scream’ não a silenciará… e ela diz que não é anti-semita.

A atriz respondeu à sua demissão de “Pânico 7” com uma declaração em sua história no Instagram, explicando por que ela tem falado tanto sobre a guerra no Oriente Médio.

Claro, foram as histórias de Melissa no IG que dei um chute nela do filme em primeiro lugar … depois que a produtora por trás de “Pânico 7” considerou seus comentários incitadores ao ódio e anti-semitas.

Em resposta, Melissa diz… “O silêncio não é uma opção para mim.”

Ela começa condenando o anti-semitismo e a islamafobia… e fala contra o ódio e o preconceito contra todas as pessoas.

Melissa diz que sua herança mexicana a faz sentir a responsabilidade de usar sua plataforma para “aumentar a conscientização sobre questões que me interessam e dar minha voz aos necessitados”.

Ela acrescenta… “Acredito que um grupo de pessoas NÃO é sua liderança e que nenhum órgão de governo deveria estar acima de críticas”.

Lembre-se… Melissa foi demitida de “Pânico 7” por suas postagens sobre Israel e a Palestina, incluindo uma em que ela aparentemente aludiu a um tropo de longa data sobre o povo judeu controlando a mídia. Num outro post, Melissa comparou Gaza a um campo de concentração.

O Spyglass Media Group, a produtora por trás de sua demissão, diz que lhe mostrou a porta porque… “Temos tolerância zero com o anti-semitismo ou o incitamento ao ódio de qualquer forma, incluindo falsas referências ao genocídio, limpeza étnica, distorção do Holocausto ou qualquer coisa.” que flagrantemente ultrapassa os limites do discurso de ódio.”