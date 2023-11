Membros do NSYNC se reunindo para a mini estreia de ‘Trolls’ após o ataque

Os garotos do *NSYNC estão tentando uma imprensa de 11 horas antes do filme ‘Trolls’ chegar aos cinemas – e uma maneira de divulgar o produto é com um pow-wow em grupo na frente das câmeras.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… Justin Timberlake e os outros quatro membros da boy band estão planejando comparecer a uma espécie de estreia, no final desta semana, em Los Angeles, antes do lançamento do filme de animação… que será lançado na sexta-feira.

Sabemos que essa reunião acontecerá na quarta-feira em algum lugar de Hollywood – mas os detalhes exatos estão sendo mantidos em segredo por enquanto. Nossas fontes dizem, no entanto, que todos os caras começaram a fazer planos de viagem de última hora para isso já na quinta-feira.

Provavelmente nem é preciso dizer… isso está acontecendo a pedido do estúdio Universal, que nos disseram que quer tentar divulgar o *NSYNC na frente dos repórteres e do público de todas as maneiras que puderem para promover o filme. .eles obviamente sabem o quão populares são como unidade.

Agora que a greve SAG-AFTRA acabou, quase todos os grandes estúdios estão fazendo isso – ou seja, reunindo suas grandes estrelas e tentando ganhar um pouco de impulso em meio a alguns retornos medíocres de bilheteria ultimamente. Brie Larson tentei semana passada… para nenhum proveito.

Disseram-nos que se a greve tivesse terminado há cerca de um mês… A Universal teria planejado uma estreia massiva com todos os 5 membros, mas em vez disso – eles estão organizando este evento um pouco menor na esperança de que possa angariar algum buzz para ‘Trolls Band Together’.

Nenhum dos caras do *NSYNC foi capaz de falar sobre o filme – obviamente a voz de JT atua nele, mas o mesmo acontece Lance baixo, Joey Fatone, JC Chasez dar Chris Kirkpatrick. Todos eles têm créditos no IMDb… então parece que o trabalho deles vai além disso linda música nova.

Agora, se você acha que esta saída pública como um sinal de equipe de uma turnê de reunião maior está por vir – você está infelizmente errado… fontes nos dizem que isso não acontecerá no futuro próximo. Justin está trabalhando em um novo álbum/turnê e o agendamento continua sendo um problema. Nunca diga nunca, no entanto.