Mensagem de Antonela Roccuzzo para a esposa de Luis Suarez: Isso confirma sua transferência para o Inter Miami?

EUNão é segredo que Messi e Suárez as famílias são grandes amigas e as famílias foram vistas em público em diferentes ocasiões, compartilhando momentos juntos.

Eles foram a eventos, foram ao estádio e até saíram de férias juntos, e Sofi e Luis Suarez até acompanharam Leo e Antonela na lua de mel.

O vínculo que compartilham é uma das grandes razões pelas quais Luis SuarezA chegada do técnico ao Inter Miami será finalizada neste inverno.

Antonela Roccuzzo parabenizado Sofia Balbique completou 34 anos no dia 10 de novembro, via Instagram, enquanto o argentino postava uma foto dos dois juntos no que parece ter sido uma noitada de garotas, quando seus maridos dividiam um camarim no Barcelona.

“Estou com saudades! Temos que renovar nossas fotos”, escreveu ela sobre a foto, o que pode ser uma dica sobre um futuro reencontro.

Amizade Messi e Suárez

Luis Suarez revelou detalhes de sua amizade com Leão Messi em 2021 durante uma entrevista.

“Com Leo a amizade sempre estará fora de campo”, disse ele.

“Em campo cada um tem seu próprio objetivo.”

Ele também confessou que a amizade entre Antonela e Sofi é algo importante, principalmente quando elas saem em grupo.

“Sair para comer com as mulheres é uma vantagem, porque você sabe que quando sai com os amigos a sua esposa vai estar acompanhada, o que é difícil”, disse o atacante.

Enfatizou de forma geral o apoio que a família Messi lhes demonstrou quando chegaram ao Barcelona, ​​o esforço para integrá-los ao grupo dentro e fora de campo.

As mulheres também fundiram seus talentos como empreendedoras e fundaram uma marca de calçados, embora devido à crise econômica na Argentina tenham tido que fechá-la por enquanto.