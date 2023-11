Mensagem do Dia dos Veteranos: Qual é a mensagem apropriada para o Dia dos Veteranos?

Dia dos veteranoscomemorado em 11 de novembro nos Estados Unidos, comemora o serviço prestado por homens e mulheres nas forças armadas dos EUA, com raízes no armistício assinado em 11 de novembro de 1918, encerrando a Primeira Guerra Mundial.

Inicialmente nomeado Dia do Armistício pelo Presidente Woodrow Wilson em 1919, transformou-se no Dia dos Veteranos em 1954 para abranger veteranos de todos NÓS conflitos militares. A renomeação foi motivada pelo reconhecimento da importância de homenagear os veteranos em múltiplas guerras.

Às 11 horas do 11º dia do 11º mês de 1918, as forças aliadas e Alemanha assinou o tratado de paz, marcando o fim da Primeira Guerra Mundial.

Dia dos veteranos é um momento para a nação refletir sobre os sacrifícios dos veteranos ao longo da história, reconhecendo a bravura daqueles que enfrentaram perigos, dificuldades e experiências que alteraram a vida ao serviço do seu país. Presta homenagem àqueles que não regressaram, aos que têm cicatrizes físicas ou emocionais e aos que actualmente defendem as liberdades.

Além de desfiles e cerimônias, celebrar o Dia dos Veteranos envolve expressões individuais de gratidão, como agradecer aos veteranos, visitar hospitais VA ou apoiar organizações que ajudam veteranos. Às 11h do dia 11 de novembro, um guarda de cores combinado de todas as forças militares realiza a cerimônia de “Apresentar Armas” no túmulo.

O dia oferece uma oportunidade para educar as gerações mais jovens sobre o serviço militar e a história da nação, muitas vezes envolvendo as escolas em atividades para ensinar aos alunos a importância dos veteranos e o valor da liberdade.

Qual é uma mensagem apropriada para o Dia dos Veteranos?

Embora existam várias maneiras criativas de expressar gratidão aos veteranos militares, o simples ato de desejar-lhes um feliz Dia dos veteranos é considerado mais do que aceitável.

Em contraste, o Memorial Day é outra ocasião, e dizer “Feliz Memorial Day” pode ser considerado ingênuo ou insensível. O Dia dos Veteranos oferece uma oportunidade para os veteranos refletirem sobre seu serviço militar, e uma simples saudação transmite apreço por suas contribuições.