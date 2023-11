Mensagem emocionante de Ação de Graças de Mary Lou Retton: Estou melhorando lentamente

Mary Lou Reton parece estar no caminho da recuperação após uma susto com pneumonia em outubro e enquanto a ex-ginasta olímpica celebrava o jantar de Ação de Graças com sua família, ela declarou sua gratidão a todos que a apoiaram.

A medalhista de ouro passou o mês de outubro em uma unidade de terapia intensiva enquanto sua família implorava por qualquer apoio para ajudá-la a cobrir as contas médicas por meio de uma página de arrecadação de fundos, que passaria para ganhar mais de US$ 459 mil para o atleta.

A filha de Mary Lou Retton responde à doação do colchão Mack

Ela recebeu alta do hospital no final daquele mês, para alegria de sua família, e ela observou que está feliz por estar com eles no Feriado de 23 de novembro.

“Enquanto nos reunimos para celebrar este Dia de Ação de Graças, meu coração transborda de profunda gratidão”, disse Retton em um post no Instagram. “Quero expressar o quão verdadeiramente abençoado e grato sou por estar melhorando lentamente e por estar em casa com minhas meninas, especialmente depois de meu tempo no hospital.

“O amor e o apoio das minhas quatro filhas incríveis foram uma fonte de força e inspiração ao longo da minha jornada. A presença delas na minha vida é uma prova dos incríveis laços familiares.”

A declaração veio em uma foto dela e de sua família em vários estágios de suas vidas, como um casamento, caminhando na rua ou em um jardim, enquanto ela relembra os tempos ela compartilhou com eles com boa saúde.

Não continha nenhuma imagem de sua carreira na ginástica ou de seu sucesso nos Jogos Olímpicos de 1984 em Los Angeles, onde ela afirmou quatro medalhas, incluindo uma de ouro.

Lembrado do valor da vida

A pneumonia, que é uma doença inflamatória dos pulmões, afecta 450 milhões de pessoas por ano e mata três milhões, tornando-se a quarta principal causa de morte em 2016.

Mais de 1,5 milhão de adultos americanos são atingidos pela doença e 50 mil morrem. Retton conseguiu evitar fazer parte desta última estatística e explicou uma nova valorização da vida.

Neste dia de agradecimento”, disse Retton. “Lembro-me da preciosidade da vida, do amor que me rodeia e da resiliência do espírito humano”.