Mercado Livre OFERECE EMPREGOS no Sudeste; Saiba mais!

O Mercado Livre, empresa de tecnologia de comércio eletrônico líder na América Latina, está contratando novos funcionários para preencher seu quadro. Dessa forma, antes de falar mais sobre, vale a pena consultar algumas vagas abaixo, respectivos locais e salários:

Coordenador (a) de Centro de Distribuição – Mercado Envios – Zona Central de São Paulo, SP: Gerenciar as diferentes atividades de last mile do nosso Centro de Distribuição, assegurando a qualidade dos envios e o desenvolvimento profissional da equipe liderada;

Auxiliar Logístico – Perus – São Paulo – SP – R$ 1.435 – R$ 1.850 por mês – Turno diário;

Analista Pleno de Transporte Aéreo – Mercado Envios – Zona Central de São Paulo, SP;

Analista Pleno de Transportes – Zona Central de São Paulo, SP – Tempo Integral;

Líder de Equipe Logística – Mercado Envios – Zona Norte – Rio de Janeiro – RJ;

Auxiliar de Expedição – Londrina, PR – R$ 1.985 por mês – Tempo integral;

Analista de Prevenção de Perdas – Zona Norte – Rio de Janeiro – RJ – Turno Noturno;

Analista Pleno de Transportes – Mercado Envios – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre o Mercado Livre

Contando mais detalhes sobre o Mercado Livre, vale ressaltar que sua principal atuação está entre realizar o intermédio de compradores e vendedores através da internet, proporcionando o comércio online. Hoje vem crescendo e expandindo seu negócio com outras ferramentas como o Mercado Pago, por exemplo, plataforma de pagamento online.

Tem um propósito que vai além dos números: democratizar o comércio e o dinheiro para impactar o desenvolvimento e a vida da população. Oferece soluções para que todos possam comprar, vender, anunciar, enviar e pagar bens e serviços pela internet, sendo empresas ou pessoas.

Nasceu em 1999, e atualmente está em 18 países com uma equipe de mais de 35.000 colaboradores espalhados pelo mundo inteiro, que diariamente inovam em soluções e ajudam a transformar o propósito em compromisso. A adrenalina de empreender faz a empresa continuar evoluindo, e é por isso que está cocriando um dos melhores lugares para se trabalhar no Brasil e no mundo.

Confira alguns benefícios

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Vale-alimentação;

Dentre outros.



Como se candidatar em uma das vagas?

Para tentar se candidatar em uma das vagas, é preciso acessar esse link para ir automaticamente à página da Indeed. Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

