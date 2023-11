Mercedes demite Mike Elliott, o proponente de seu design de sidepod vertical

Mcomo Elliott, o proponente da MercedesO design vertical do sidepod foi dispensado pela equipe de F1.

Embora não seja uma partida que chame a atenção, é um movimento significativo, faltando apenas três corridas para o final. Temporada de Fórmula 1 de 2023.

F1 como você nunca viu antes: carro Red Bull de Verstappen vai fazer rali na Austrália

ElliottA partida marca o fim de um capítulo na Mercedes‘ Jornada na Fórmula 1, durante a qual ele desempenhou um papel fundamental tanto no sucesso da equipe quanto em suas lutas recentes.

Elliott se juntou ao Mercedes equipe em 2012 e inicialmente atuou como diretor de aerodinâmica.

Ele foi fundamental para o sucesso da equipe durante a era híbrida, contribuindo para sete campeonatos consecutivos de pilotos (de 2014 a 2020) e oito campeonatos consecutivos de construtores.

Um conceito fracassado na Mercedes

No entanto, o seu domínio foi interrompido em 2021, quando Max Verstappen conquistou o campeonato em uma final emocionante em Abu Dhabi.

A queda para Elliott veio com a introdução de novos regulamentos técnicos. A equipe adotou um conceito problemático envolvendo sidepods com espaçamento zero.

Quando o carro W13 usando este conceito de design teve um desempenho inferior, surgiram questões sobre por que a equipe persistiu com a mesma abordagem para o W14.

Esta decisão teria sido influenciada por Elliott. A consequência foi clara, pois Mercedes lutou, enquanto Red Bull e Verstappen disparou à frente, levando a uma notável falta de vitórias.

Mike Elliott.MERCEDES AMG-F1.

Dois anos de lutas

Nos últimos dois anos, Mercedes conseguiu garantir apenas uma vitória na corrida.

No Brasil, onde George Russel vencida na última temporada, a equipe iniciou uma mudança, retornando aos tradicionais sidepods que permitiram melhorar o desempenho.

O anúncio de ElliottA saída de John coincidiu com a transformação do seu papel.

Ele foi transferido para o departamento de estratégia de desenvolvimento, enquanto James Allison foi reintegrado em seu cargo anterior.

A mudança representou um rebaixamento, marcando a determinação da equipe em resolver os problemas que surgiram sob Elliottliderança.

ElliottO legado de será misto. Embora tenha desempenhado um papel crucial Mercedes‘Sucesso anterior, sua persistência com o malfadado conceito sidepod, apesar do claro desempenho inferior, deixou uma marca nas lutas recentes da equipe.

A decisão de se separar Elliott era inevitável, já que a Mercedes pretendia recuperar a sua vantagem competitiva e evitar qualquer queda adicional no desempenho.

Declaração de despedida de Elliott

Em sua declaração de despedida, Elliott expressou seu orgulho em contribuir para Mercedes‘jornada de um grupo de indivíduos com o objetivo de vencer corridas para uma equipe conquistando vários campeonatos de construtores.

“Foi um dos grandes privilégios da minha carreira fazer parte deste Mercedes equipe”, observou.

“Durante o meu tempo, vi crescer de um grupo de pessoas unidas para vencer corridas, depois um primeiro campeonato, para vencer um recorde de oito campeonatos de construtores consecutivos – e estou orgulhoso de ter dado a minha contribuição para essa jornada.”