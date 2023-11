Mercedes proíbe Lewis Hamilton de jogar antes do Grande Prêmio de Las Vegas

Fórmula 1 está de volta Las Vegas pela primeira vez em 41 anos e com isso as equipes estão se preparando para o Cidade do Pecado e a possibilidade que seus pilotos podem entrar em um frenesi de jogo antes da corrida.

Com aquilo em menteparece Mercedes está tentando manter seus motoristas focados, principalmente Lewis hamiltonque ainda disputa o segundo lugar no Campeonato Mundial de Pilotos de F1 competindo com o piloto mexicano, Sergio ‘Checo’ Prez.

Chefe da Mercedes proíbe jogos de azar

O chefe da Mercedes, o austríaco Toto Wolff, disse ao MotoSport.com que todos na equipe estão proibidos de jogar nos cassinos durante o fim de semana, incluindo o piloto Lewis Hamilton.

‘Nunca estive em Las Vegas, mas faremos o nosso melhor para garantir que todos na equipe fiquem longe dos cassinos. Eu não jogo e garantirei que ninguém mais jogue também! Esse é o Wolff

A temporada da F1 está quase acabando

O piloto holandês Max Verstappen já conquistou o Campeonato Mundial de Pilotos de F1, com seu companheiro de equipe Sergio Prez tentando fazer 1-2 para a Red Bull nesta temporada, já que o 7 vezes campeão mundial Lewis Hamilton está em terceiro lugar tentando tirar o segundo lugar de o piloto mexicano, que vive sua melhor temporada desde que chegou à Fórmula 1.

Os organizadores da Fórmula 1 esperam lotação e planejam cerca de 100 mil pessoas para cada um dos três dias do Grande Prêmio de Las Vegas, penúltima corrida da temporada 2023 da F1.