Mesa Redonda: Onde o Bellator errou?

O Bellator MMA como conhecemos acabou. Vida longa ao Bellator MMA?

Na segunda-feira, um dos segredos mais mal guardados da indústria tornou-se oficial: A marca Bellator agora pertence ao PFL. O que isso significa para as perspectivas de longo prazo do Bellator – por muitos anos considerado a segunda promoção de todo o MMA – ainda está para ser visto, mas por enquanto os fãs podem sonhar com lutas com os maiores nomes de ambos os elencos. bem como como essa aquisição pode abalar os esportes de combate.

O que pode ser dito com certeza é que, com verrugas e tudo, o Bellator como o conhecemos não existe mais. Alexander K. Lee, Steven Marrocco, Shaun Al-Shatti, Damon Martin e Jed Meshew do MMA Fighting se reuniram para discutir por que a atual corrida do Bellator chegou ao fim e o que isso significa para o futuro do negócio.

Lucas Noonan, Bellator MMA

O que deu errado com o Bellator MMA e como chegou a isso?

Marrocos: Em termos mais básicos, poucas pessoas assistiram ao produto. Se o Bellator tivesse obtido classificações fortes o suficiente, seria salvo pelos poderes que estão na Paramount. Num sentido mais amplo, o Bellator é vítima de um cenário de mídia em rápida mudança, o que é uma boa maneira de dizer que os grandes conglomerados de mídia estão achando mais difícil ganhar dinheiro com toda a competição por olhos e dinheiro não tão grátis como antes. A Paramount está com MUITA dívida e deve cortar a gordura, descarregando ativos de baixo desempenho, como a Showtime Sports.

Do ponto de vista promocional, os observadores veteranos do esporte provavelmente poderiam escrever um livro sobre todos os erros que o Bellator cometeu ao longo dos anos. O fato de ter sido capaz de sobreviver por muito mais tempo do que a maioria é uma prova das habilidades de Scott Coker e companhia. Mas no final das contas, o plano original de Coker – construir novas estrelas aproveitando as antigas – perdeu força e, justamente quando eles precisavam de mais dinheiro para competir por estrelas que pudessem interessar aos fãs, os cintos começaram a apertar nas empresas. Essa é a vida dos produtores de conteúdo sob a égide desses conglomerados. O Bellator repetidamente não fez nenhum favor a si mesmo, mas também foi pego em uma onda maior. E, é preciso dizer, também competia com o UFC, uma promoção com mais recursos, reconhecimento de marca e talento do que qualquer outra pessoa no espaço.

Martinho: De uma forma estranha, o caminho do Bellator para sobreviver nos últimos 15 anos provavelmente também levou à queda da promoção.

Apenas três anos após o lançamento, o Bellator foi vendido para a Viacom, que mais tarde se transformou na Paramount, e assim eles se tornaram parte da estrutura corporativa maior de uma grande empresa de capital aberto. Se há uma coisa que todos deveriam saber sobre as empresas é que o resultado final é tudo o que realmente importa. O Bellator nunca se tornou realmente um produtor de receita, o que os torna imediatamente dispensáveis.

A Paramount esteve em modo de corte de custos no ano passado, então não é nenhuma surpresa que a empresa tenha visto o Bellator como um ativo que poderia descartar dos livros. O acordo com a PFL era todo em ações, sem dinheiro, então isso deveria explicar imediatamente quanto o Bellator estava custando à Paramount, sem saber quando a promoção poderia – se algum dia – se tornar lucrativa.

Foi também sob o guarda-chuva da Paramount que o Bellator percorreu quase todas as redes, da Spike TV à Paramount Network, à CBS Sports Network e ao Showtime. Se o Bellator fosse um sucesso de audiência, a Paramount nunca teria mudado os programas como se estivessem transmitindo Whack-a-mole.

Se não fosse pela Paramount, é difícil imaginar que o Bellator teria permanecido por quase duas décadas. Mas também é impossível pensar que uma grande empresa como essa continuaria a sofrer perdas sem eventualmente exigir uma vitória. Acontece que a única vitória possível foi entregar o Bellator ao PFL.

Al Shatti: Aquela bizarra jornada de transmissão que Damon acabou de mencionar não pode ser subestimada. O Bellator estava no seu auge quando consistência e simplicidade eram garantias. Quando era o corajoso produto duas vezes por mês em uma casa familiar de MMA como a Spike TV, o Bellator pode nem sempre ter sido assistido com hora marcada, mas ainda era uma mercadoria amplamente disponível que a base de fãs sabia como encontrar sempre que estavam ansiosos por algum Brigas de sexta à noite.

Em algum momento, isso mudou. O Bellator acabou passando por tantos dias, plataformas e iterações diferentes – Bellator no DAZN, lembra disso? – que eventualmente a rotina que a base de fãs tinha com seu produto foi corroída sem possibilidade de reparo. Você podia sentir isso.

Combine isso com os refrões familiares repetidos por mais de uma década – um nome geralmente confuso, uma estética cinza sombria, promoção duvidosa na melhor das hipóteses, a gaiola circular – e eventualmente o Bellator começou a sentir como se estivesse disputando para sempre uma corrida que já havia perdido. Isso é péssimo, especialmente quando você considera que na última sexta-feira, seu elenco era de longe o mais rico em talentos que qualquer promoção fora do UFC teve desde os dias de glória do Strikeforce.

Lee: Não sei se o encerramento do capítulo do Bellator é mais sobre o que a promoção fez do que sobre o que ela nunca poderia fazer. E isso é escapar da sombra do UFC.

Simplificando, a marca UFC é incontestável aos olhos da maioria dos fãs de esportes, e mesmo no melhor dia do Bellator, foi – na melhor das hipóteses – vista como uma alternativa ao maior dos grandes shows. Bellator 120 fez um número forte de pay-per-view? Ei, aquele show não foi realizado pelos ex-astros do UFC Quinton Jackson e Tito Ortiz? AJ McKee completa uma corrida dos sonhos no Grande Prêmio dos Penas do Bellator? Sim, mas ele poderia competir dentro do octógono? Mesmo a maior luta da história do Bellator, o primeiro encontro entre Michael Chandler e Eddie Alvarez, teve que dividir os holofotes com outro clássico de todos os tempos, quando Dan Henderson e Mauricio Rua lutaram na mesma noite ao mesmo tempo.

Simplesmente não havia como o bom navio Bellator escapar da órbita do UFC, por mais que tentassem se diferenciar. Confrontos de lendas, torneios loucos, brigas de show de horrores, vitrines de prospectos – algumas dessas ideias podem ter criado um aumento ocasional de popularidade, mas é um pico que não teve chance de sequer arranhar o teto firme estabelecido por Dana White e companhia.

Não me interpretem mal, o Bellator fez muito para se atrapalhar mesmo nas melhores circunstâncias, mas com uma grande parte dos fãs optando por dedicar seu tempo a uma promoção e apenas a uma promoção, era sempre apenas uma questão de tempo até o o clube do segundo colocado fechou suas portas.

Meshew: É muito simples: o Bellator falhou porque toda a sua marca era o UFC, mas pior.

“Ei, você gostaria de assistir exatamente o mesmo conceito e produto, só que com produção pior e um décimo do número de lutadores? Eu tenho a promoção para você!

Eu não estou brincando. O Bellator teve muitas falhas que podem ter sido terminais, mas a que mais importou foi que o off-brand só funciona para necessidades, não para luxos. Quando o Bellator começou, eles tinham temporadas e uma estrutura de torneios. Tinha falhas, mas era uma identidade única para eles. Aí eles se livraram disso e viraram a versão menor do UFC. Isso não vai construir uma base de fãs quando o mercado for dominado por uma entidade.

Agora, se o PFL aprender com esse erro, talvez consiga sobreviver, mas do jeito que as coisas parecem, não tenho tanta certeza. Acho que vamos descobrir.

Cooper Neill, PFL

O que a aquisição do Bellator pela PFL significa para o cenário do MMA?

Marrocos: Mais concorrência é sempre bom para o esporte e bom para os lutadores.

Para o esporte, não terá muito efeito no curto prazo. O Bellator vai mancar por pelo menos mais oito eventos, de acordo com o PFL, então haverá tanto MMA para os fãs assistirem. Haverá um influxo de talentos do Bellator enfrentando lutadores do PFL, o que tem o potencial de revitalizar estes últimos e, esperançosamente, criar lutas emocionantes. Para os lutadores, significa que há um comprador a menos no mercado, o que dificulta a negociação. Também parece provável que, independentemente do que o PFL diga sobre manter tudo como está, muitos lutadores estarão em uma situação difícil quando se trata de mantê-los no grupo.

Martinho: Melhores lutas, mas menos opções de lutadores.

É completamente compreensível que a reação inicial fosse de entusiasmo para jogar como matchmaker de fantasia, especialmente com o PFL já promovendo planos de colocar todos os seus campeões contra seus homólogos no Bellator para um confronto pay-per-view em 2024. Isso é muito divertido e deve produzir alguns confrontos muito interessantes.

O lado negativo do desaparecimento do Bellator é que ele elimina um potencial local de pouso para lutadores que buscam testar a agência livre. A competição entre promotores leva a pagamentos maiores e melhores para os atletas, e isso é algo que precisa aumentar drasticamente para colocar o MMA em pé de igualdade com outros esportes importantes, como futebol e basquete. Lembre-se, quando Kayla Harrison testou a agência gratuita há dois anos, ela recebeu ofertas de todas as grandes promoções e acabou retornando ao PFL, que como resultado lhe pagou cerca de US$ 1 milhão por luta.

Pense desta forma – na NFL, os jogadores têm a chance de negociar com 32 times durante a agência gratuita. Os melhores lutadores de MMA do mundo agora só têm duas opções verdadeiramente viáveis ​​disponíveis nos Estados Unidos, e o UFC e o PFL não podem contratar todos. Goste ou não, isso é um problema.

Lee: No curto prazo, isso será muito divertido para os fãs.

Mesmo que apenas 25 por cento do que Donn Davis está planejando se concretize, ainda teremos alguns confrontos excelentes e provavelmente pelo menos algumas cartas carregadas em 2024. Cris Cyborg x Kayla Harrison? Tem que acontecer. Um card de campeão contra campeão apresentando os vencedores do torneio PFL deste ano enfrentando nomes como Vadim Nemkov, Usman Nurmagomedov e Patricio Pitbull? Sim por favor! Alguns dos nomes veteranos do PFL — estou olhando para você, Anthony Pettis — sendo liberados do formato de torneio para competir em lutas pontuais mais adequadas do Bellator? Por que não?

O PFL fez uma série de contratações chamativas no ano passado, com pouca clareza sobre como exatamente essas contratações serão utilizadas (será que Francis Ngannou e Jake Paul realmente competirão no SmartCage?), então é um tanto reconfortante que os fãs possam pelo menos veja os fios lógicos emergentes da parceria PFL-Bellator. Para os lutadores, não está claro se ter uma alternativa maior ao UFC é melhor do que ter mais alternativas, mas essa é a realidade da situação agora e, infelizmente, sente-se que suas necessidades serão colocadas em segundo plano, como de costume, quando a poeira baixar. neste novo acordo.

Meshew: Está abaixo do ideal. Como os outros acima observaram, haverá lutas mais divertidas às custas do poder de negociação dos lutadores. Mas o que mais me preocupa não são os próximos anos, mas o que acontecerá daqui a cinco?

O PFL não é lucrativo. O Bellator não foi lucrativo. Historicamente, a fusão de duas entidades não lucrativas não as transforma repentinamente em negócios viáveis. A PFL não se endividar para adquirir o Bellator é inteligente, mas essa coisa toda ainda está muito longe de ser um negócio real. No momento, a PFL é uma startup que queima dinheiro com a promessa de um grande retorno no futuro. Mas, eventualmente, você precisará provar que a recompensa é real. O investimento não é infinito, e se o PFL não conseguir provar o seu valor nos próximos anos, o dinheiro vai acabar, e aí estaremos diante de outra promoção de MMA fracassada e os lutadores de MMA realmente serão ficando sem opções.

Al Shatti: Olha, se você é um dos 25 melhores bibliotecários da América do Norte, e apenas três bibliotecas na América do Norte pagam um bom dinheiro para contratar os melhores bibliotecários, você estará em uma situação objetivamente pior se essa terceira opção de repente parar de licitar pelos serviços de todos .

Os executivos do PFL podem proclamar a morte de um dos Big 3 do MMA como uma vitória para os atletas o quanto quiserem, mas, para simplificar, isso não muda a realidade com a qual Steven nos deu o pontapé inicial: Mais competição – e não menos – é sempre bom para o esporte e seus lutadores.