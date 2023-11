Mesa Redonda: Quem nos esportes de combate tem mais a agradecer em 2023?

Mesmo os atletas mais talentosos e esforçados precisam de um pouco de sorte. Isso não diminui os feitos importantes que testemunhamos em 2023, mas algumas das maiores estrelas dos esportes de combate, sem dúvida, se beneficiaram das circunstâncias fortuitas que prepararam o cenário para elas no ano passado. Quer tenha sido uma combinação favorável, um julgamento questionável ou uma decisão crucial do árbitro, se há algo que devemos lembrar ao celebrarmos o Dia de Ação de Graças este ano, é que você precisa ter sorte para ser bom (e bom para ter sorte).

Shaun Al-Shatti, Jed Meshew e Damon Martin do MMA Fighting fazem suas escolhas para aqueles que deveriam estar um pouco mais gratos pela forma como as cartas funcionaram para eles em 2023.

Colby Covington

Martinho: Pela terceira vez em suas últimas cinco lutas, Colby Covington competirá pelo indiscutível título meio-médio do UFC quando enfrentar Leon Edwards na luta principal do UFC 296. É uma conquista notável, mas é difícil quantificar exatamente como ele conseguiu isso em tal. pouco tempo, e é por isso que Covington provavelmente deveria estar grato por se encontrar nesta posição… DE NOVO.

Não se engane, quando Covington lutou contra Kamaru Usman pela primeira vez em 2019, ele mereceu essa oportunidade. Na época, ele havia conquistado sete vitórias consecutivas – incluindo um breve momento em que deteve o título interino dos meio-médios – e suas duas últimas vitórias foram contra os ex-campeões do UFC Rafael dos Anjos e Robbie Lawler.

Apesar de um grande esforço, Covington sofreu uma derrota por nocaute no quinto round depois que Usman quebrou a mandíbula e assim encerrou sua busca pelo título – pelo menos por um tempo. Covington só voltou à ação 10 meses depois, quando derrotou o ex-amigo e companheiro de equipe Tyron Woodley em uma partida sem brilho ao longo de cinco rounds. Verdade seja dita, a essa altura Woodley já havia perdido duas lutas consecutivas e, após cair para Covington, só lhe restava uma última aparição no UFC antes de sair da organização e perder para Jake Paul.

Em sua segunda tentativa de se tornar campeão indiscutível, Covington esteve mais perto de derrotar Usman, mas acabou perdendo por decisão unânime. Desta vez, houve apenas uma pausa de quatro meses antes de sua próxima luta, mas uma narrativa semelhante se desenrolou quando Covington derrotou outro ex-amigo e companheiro de equipe, Jorge Masvidal, que só tinha mais uma aparição no UFC antes de terminar.

Depois dessa luta, o Covington venceu… espera aí, vamos ver… ah, isso mesmo – ninguém. Mas, apesar disso, o CEO do UFC, Dana White, declarou-o o inequívoco candidato número 1 ao título e realmente se manteve firme, apesar de meses e meses de espera.

Para contextualizar melhor, Covington está prestes a ter sua terceira chance de se tornar campeão indiscutível do UFC com sua última vitória sobre um lutador atualmente no elenco ativo do UFC em 2018, quando derrotou dos Anjos. Com base no ranking atual do MMA Fighting – onde Covington não está listado porque está afastado há mais de 18 meses – ele não detém uma única vitória sobre ninguém entre os 15 primeiros. O mesmo vale para o ranking do próprio UFC.

Independentemente disso, Covington terá sua terceira chance de se tornar campeão indiscutível quando enfrentar Edwards no evento final do UFC em 2023, porque não?

Isso parece algo pelo qual ele deveria estar bastante grato.

Foto de Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Fúria de Tyson

Al Shatti: Realisticamente, Tyson Fury serve como substituto para todo o boxe aqui (ou pelo menos para sua divisão de pesos pesados), porque vocês, Alan Krebs e Juan Carlos Pelayo salvaram a muuuito de pessoas por terem o jantar de feriado mais estranho desde o A família Berzatto tocou no Natal em O urso.

Como você provavelmente pode imaginar, Krebs e Pelayo foram os dois juízes que lançaram Fury de pára-quedas para longe do que teria sido um constrangimento histórico na Arábia Saudita em 28 de outubro. Eu, como muitos humanos funcionais com globos oculares, observei Francis Ngannou realizar o que deveria Foi uma das surpresas mais improváveis ​​já vistas nos esportes profissionais no mês passado, e a lista de pessoas muito mais inteligentes do que eu que viam Ngannou como o vencedor legítimo é muito longa para ser repetida aqui. Ngannou derrubou Fury como uma sequóia, confundiu o rei linear dos pesos pesados ​​​​com um ringcraft surpreendentemente elegante, acertou quase todos os socos mais significativos em 10 rounds surreais e até comeu a melhor tacada (ilegal) de Fury como se fosse uma tigela de Frosted Flakes em um domingo manhã. Pelas métricas de pontuação mais verdadeiras – Regras do Orgulho, também conhecidas como Regras de Diaz, também conhecidas como Regras de Rua, também conhecidas como Regras de Quem-Você-Preferiria-Ser-Depois – Ngannou venceu em uma goleada. No entanto, ele também deveria ter vencido pelas regras do boxe! Quando mesmo alguns dos melhores do boxe admita que Fury provavelmente recebeu um presente de Natal antecipado, é quando você sabe que nos deparamos com uma situação em que a temida palavra com R finalmente se aplica.

Tudo isso remonta à gratidão, porque, meu Deus, você pode imaginar os níveis altíssimos de cópio que poderíamos ter testemunhado nas últimas semanas se apenas um de Krebs ou Pelayo tivesse marcado a luta no caminho de Ngannou? Nunca antes nos esportes de combate um legado foi reescrito tão rápido quanto o de Fury teria sido. Aquela grande luta de Usyk? Morto à chegada. O status de Fury como o maior peso pesado de todos os tempos? Sayonara. A capacidade do boxe de ser levado a sério em qualquer debate entre fãs de esportes casuais nos próximos 30 anos? Boa sorte. Entre o caos inerente causado por um novato destronar o campeão em uma luta sem título e o inevitável desfile de desculpas que teria se seguido, a capacidade de Ngannou de se proclamar como o melhor do mundo em uma disciplina que ele mal pratica teria foi a coisa mais hilária que aconteceu em um ano repleto de hilaridade nos esportes de combate.

Mas ei, pelo menos o 10º lugar no ranking dos pesos pesados ​​​​do WBC pegou a bolsa e conquistou as honras de Foto do Ano em um esporte que deveria ser seu lado agitado. Fury vs. Usyk deve ser divertido.

Foto de Justin Setterfield/Getty Images

Alex Pereira

Meshew: No ano passado, quando fizemos esse exercício, escolhi o Alex Pereira, e adivinha? Farei de novo!!!

“Mas Jed, você não pode fazer isso de novo! Isso é conteúdo ruim! Variedade é o tempero da vida!” e outras bobagens desse tipo. Besteira para isso. Alex Pereira é o tempero da vida. Este homem é o presente que continua sendo oferecido.

Ano passado escolhi o Pereira porque ele hackeou o MMA. Em apenas sua oitava luta no esporte, Pereira foi ao Madison Square Garden e nocauteou Israel Adesanya e conquistou o título dos médios do UFC, apesar de possivelmente não ser um dos cinco melhores lutadores da categoria de peso. Este ano? Pereira foi ao Madison Square Garden e nocauteou Jiri Prochazka para conquistar o título dos meio-pesados ​​do UFC, apesar de possivelmente não ser um dos cinco melhores lutadores da categoria! Você está sentindo um tema se desenvolvendo?

Em 11 lutas de MMA, Pereira é hoje uma das nove pessoas a conquistar títulos em diversas categorias de peso dentro do UFC. Mais pessoas caminharam na lua do que fizeram isso! É uma conquista notável e que faz dele um membro do Hall da Fama, sem dúvida, na primeira votação. Pense sobre isso. Se Pereira se aposentasse amanhã, ele seria introduzido no Hall da Fama no próximo verão, e ele teria feito isso apesar do fato de que provavelmente há uma dúzia de lutadores que estariam apostando como favoritos em vez dele em qualquer confronto! Isso é ultrajante!

Vamos colocar de outra forma: Pereira começou 2023 sendo nocauteado naquele que é atualmente o favorito para o nocaute do ano. Agora ele é o lutador peso por peso número 6 do mundo e um dos favoritos para Lutador do Ano! Quem faz isso? Quem mais será capaz de ser enviado para o reino das sombras em abril e em apenas sete meses dobrar o mundo do MMA de volta à sua vontade? Não é possível, mas Pereira conseguiu. De novo.

Simplesmente nunca houve ninguém como Pereira. A comparação mais próxima que consigo pensar é Conor McGregor (não em termos de estrelato, obviamente), mas até Conor venceu mais adversários de alta qualidade em seu caminho para o cinturão dos penas. Aparentemente, Pereira está derrubando as regras da hierarquia do MMA toda vez que luta. A essa altura, você ficaria realmente chocado se em novembro próximo ele derrotasse Tom Aspinall pelo cinturão dos pesos pesados? Surpreso, claro. Mas você não apostaria sua vida que isso não aconteceria, porque Alex Pereira caminha na luz. As coisas tendem a acontecer apenas para ele. E por isso, ele deveria mais uma vez estar extremamente grato.

