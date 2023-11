Messi doa seis camisas da Argentina que usou no Catar 2022 para serem leiloadas por um hospital em Barcelona

Lionel Messi não está apenas focado no que pode oferecer no campo de jogo, seja qual for a camisa que esteja vestindo naquele momento específico, mas também está ciente do que está acontecendo no nível social para pessoas que não têm a mesma sorte que ele.

É por isso que a prestigiada casa de leilões Sotheby’s oferecerá aos seus clientes seis camisas doadas pela Estrela argentina entre 30 de novembro e 14 de dezembro.

A razão pela qual estas camisas são tão especiais é que as seis doadas foram usado por Messi na recente Copa do Mundo Qatar 2022 que terminou com a Argentina vencendo a Copa do Mundo.

“Seis camisas da Copa do Mundo. Um leilão. Hoje, meus amigos da @acmomento estão anunciando um leilão na @sothebys de seis camisas que usei durante a Copa do Mundo do Catar, incluindo a minha camisa da final”, fazia parte da postagem feita por o jogador rosário em sua conta oficial do Instagram, onde tem quase 500 milhões de seguidores.

Leilão vai ajudar hospital de Barcelona

Na mesma postagem, o jogador de futebol ampliou o leilão. “Você pode dar lances no site da Sotheby’s de 30 de novembro a 14 de dezembro. Uma parte dos lucros do leilão será doada ao Projeto UNICAS, liderado pelo Hospital Infantil Sant Joan de Du (SJD) de Barcelona para atender às necessidades de crianças que sofrem de doenças raras”.

As camisas estão avaliadas em cerca de US$ 10 milhões e foram usadas contra Arábia Saudita, México, Austrália, Holanda, Croácia e França.