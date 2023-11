Messi e a questão que influenciou sua decisão de ingressar no Inter Miami, da MLS

Lionel Messi chegada ao Inter Miami do MLS foi sem dúvida uma das notícias esportivas do ano.

Recentemente, o ex-jogador de futebol David Beckham e empresário Jorge Masdois dos três principais proprietários do Inter Miami, deram mais detalhes sobre como adquiriram seus serviços.

A chegada do craque argentino revolucionou o campeonato americano ao roubar os holofotes desde o primeiro momento, mas fazer com que o atacante, considerado um dos melhores jogadores da história, chegasse à MLS após deixar o PSG não foi fácil, pois muitas equipes sonhavam em adquirir seus serviços.

“Sempre soubemos que haveria concorrência”, Beckham disse ao The Times. “O momento em que fiquei um pouco preocupado foi quando o Barcelona mostrou interesse. O clube obviamente toca nele e ele nunca conseguiu dizer o adeus que merecia.

“Mas fizemos tudo o que podíamos: Jorge, Jos e eu fizemos tudo o que podíamos. E depois receber aquele telefonema dizendo que ele havia decidido vir conosco… ainda fico arrepiado.”

Embora financeiramente fosse impossível competir com o que a liga da Arábia Saudita tem a oferecer, o que a cidade de Miami representa foi atraente para Messi e sua família, que são latinos da América do Sul, bem como A Flórida tem uma grande população de hispânicos.

Mas também revelou que apresentou um pensamento que define o legado para a lenda do Barcelona refletir ao decidir sobre o futuro de sua carreira no futebol, apresentando-lhe a ideia da influência que ele teria nos esportes americanos.

“Era muito difícil competir apenas em termos económicos”, Mas disse. “Mas tínhamos a nossa cidade, o que ela representa, mas também um lugar onde a família dele poderia desfrutar. Miami é a capital não oficial da América, uma cidade bilíngue. extremamente atraente para Lionel.

“Eu disse a ele: ‘Quantos atletas de elite tiveram a oportunidade de mudar um esporte em um país?’ É transformador para o esporte nos Estados Unidos. Este é apenas o começo. Sua presença, no médio e longo prazo, provará com o tempo que esta liga pertence a uma das melhores ligas do mundo.”

O contrato de Messi com o Inter Miami e seu envolvimento com o clube

Messi assinou com Inter Miami até 2025 por uma quantia entre US$ 50 e 60 milhões por ano, lembra o The Times.

Além disso, o contrato do 10 inclui uma renda à diretoria do clube quando ele terminar de jogar. “Miami prevê que as receitas dobrarão para mais de US$ 100 milhões em 12 meses”, observa o The Times.

Para deixá-lo mais confortável, contrataram também o argentino Gerardo Tatá Martino e ex-companheiros do Barcelona Sergio Busquets e Jordi Alba. Tem havido especulações de que Luis Suarez também se juntará ao Inter Miami.