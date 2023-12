Messi-mania a todo vapor: Inter Miami esgota todos os ingressos para a temporada de 2024

Ta chegada de Lionel Messi para Inter Miami revolucionou o futebol nos Estados Unidos, no campo e no marketing, e agora o novo time de La Pulga se vangloriava de já ter esgotado todos os ingressos para a temporada de 2024.

Inter Miami está passando por um momento incrível e, mesmo não tendo se classificado para os playoffs deste ano, a esperança para o próximo ano corre pelas botas de Leo. E embora o calendário ainda não seja conhecido, as pessoas já compraram todos os ingressos para a temporada e aguardam possíveis reforços para acompanhar Messi em sua segunda temporada com a franquia MLS.

“Na quinta feira, Inter Miami CF anunciou que o clube esgotou os ingressos para a temporada regular da MLS de 2024″, Inter Miamiboletim informativo lido. “A partir de quinta-feira, Inter Miami fãs de perto e de longe poderão se cadastrar para obter mais informações e estar entre os primeiros a ter a oportunidade de adquirir os ingressos restantes para um único Inter Miami jogo durante a temporada regular da MLS de 2024 enquanto os estoques se esgotam.

“Inter Miami CF torcedores interessados ​​em comprar ingressos para um único jogo podem se registrar aqui para receber atualizações em tempo real e as próximas etapas sobre como comprar Inter Miami CF ingressos para um único jogo no DRV PNK Stadium.”

Inter Miami oferece promoção especial aos torcedores

Inter Miami CF os membros do ingresso para a temporada terão a primeira oportunidade de comprar ingressos para um único jogo para 2024 após a divulgação do calendário de jogos.

Os fãs que se inscreverem hoje para obter mais informações se juntarão aos demais detentores de depósitos e terão as próximas oportunidades de uma pré-venda especial.

A pré-venda oferecerá a oportunidade de comprar ingressos restantes para um único jogo Inter Miami CF Jogos da temporada regular de 2024, enquanto durarem os estoques.

Quando é anunciado o calendário da MLS?

O Inter Miami CF O calendário de 2024 será divulgado pela Major League Soccer nas próximas semanas, por isso ainda não se sabe quem será o jogador com as camisas rosa de Messi no jogo de abertura da próxima temporada.

Com base na temporada de 2023, o anúncio será pouco antes do Natal, com a data de lançamento do ano passado em 20 de dezembro de 2022. A temporada provavelmente começará no final de fevereiro com base em 2022 e 2023.