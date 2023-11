Messi responde a Ugarte após gesto obsceno na partida Argentina-Uruguai: Ele tem que aprender a respeitar

ArgentinaA seleção masculina perdeu o recorde de invencibilidade de quase um ano depois de perder por 2 a 0 em casa contra Uruguai em mais uma edição do Clássico do Rio de la Plata pelas eliminatórias da Conmebol para a Copa do Mundo de 2026, onde os campeões mundiais ficaram claramente frustrados.

A Albiceleste não perdia desde o último dia 22 de novembro, quando perdeu para a Arábia Saudita na estreia no Catar 2022, estando há 14 jogos oficiais sem derrota, com 12 vitórias e dois empates. Porém, como sempre, a partida terminou bastante acalorada.

Messi responde aos insultos do Uruguai

Durante a partida, o meia uruguaio Manuel Ugarte fez um gesto obsceno para Rodrigo DePaul onde as câmeras mostraram que ele também usou linguagem chula contra Lionel Messio que causou a ira dos argentinos, inclusive do aludido oito vezes vencedor da Bola de Ouro.

O capitão argentino falou à mídia sobre o incidente e mencionou que Ugarte assim como os outros jovens jogadores têm de aprender a ‘respeitar’.

O que vem por aí para a Argentina?

Apesar da derrota, os atuais campeões mundiais continuam em primeiro lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas com 12 pontos, com o Uruguai subindo para a segunda colocação com 10 pontos.

O próximo jogo da Albiceleste será contra Brasil no dia 22 de novembro, com a Canarinha sofrendo a segunda derrota consecutiva nas eliminatórias, caindo para a quinta colocação com 7 pontos.