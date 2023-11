Metalex OFERECE vagas efetivas e para ESTÁGIO

A Metalex, empresa que é referência no mercado de transformação de sucata de alumínio, está com ótimas opções de emprego disponíveis no presente momento. Dessa maneira, antes mesmo de falar com mais ênfase sobre a companhia, vale a pena conferir quais são os cargos abertos na lista abaixo:

Eletromecânico (a) – Araçariguama – SP – Efetivo: Cumprir todas as políticas e procedimentos adotados pela organização e contribuir para a minimização dos riscos que envolvam qualidade, segurança, saúde e meio ambiente;

Estagiário (a) Superior – Adm/ Metalex – Araçariguama – SP – Estágio;

Estagiário (a) Superior de Recursos Humanos – Araçariguama – SP – Estágio;

Operador (a) de produção II – Fundição – Araçariguama – SP – Efetivo;

Operador (a) de Produção I, Linha de Reciclagem – Araçariguama – SP – Efetivo: Cumprir todas as políticas e procedimentos adotados pela organização e contribuir para a minimização dos riscos que envolvam qualidade, segurança, saúde e meio ambiente. Inspecionar e separar sucatas; Desenlonar e enlonar caminhões; Registrar ocorrências e troca de informações na passagem de turno;

Supervisor (a) de Produção – Araçariguama – SP – Efetivo: Responsável por supervisionar as equipes de produção, garantindo o cumprimento de requisitos de SSMA, bem como os procedimentos operacionais em busca do zero acidente e excelência operacional.

Mais sobre a Metalex

Contando mais sobre a empresa, vale frisar que a Metalex é referência na transformação de sucata de alumínio. Isto é, por meio da reciclagem, um caminho de produção com menor impacto ao meio ambiente, que trabalha com excelência e agilidade, produzindo uma variedade de ligas convencionais, especiais e premium para uso na indústria.

Não à toa, é reconhecida como uma excelente empresa para trabalhar pelo Great Place To Work. Com ética, foco na inovação e práticas sustentáveis, suas equipes estão empenhadas em buscar soluções para as demandas do mercado.

Por fim, a Metalex trabalha o desenvolvimento da cultura inclusiva como fomento a um ambiente cada vez mais justo, democrático, equânime e plural. Todas as candidaturas são bem-vindas, independentemente de características como gênero, identidade ou expressão de gênero, cor/raça, etnia, orientação afetivo-sexual, idade, deficiência, ascendência, cidadania, família ou estado civil, nacionalidade, afiliação política, religião, dentre outras.

Como se candidatar em uma das vagas acima?

Agora que a lista de vagas já foi detalhada, a candidatura é feita de forma sossegada. Você precisa acessar esse link para ir automaticamente à página da Gupy. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



Você também pode gostar:

Quer ficar sabendo de outras novidades referentes a empregos em solo brasileiro? Basta conferir diariamente o nosso site!