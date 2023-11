México luta, mas garante vaga na Copa América na disputa de pênaltis contra Honduras

Aepois de oito anos, a Seleção Mexicana deve competir no Copa América outra vez.

A equipa de Jaime Lozano garantiu a passagem para o prestigiado CONMEBOL torneio ao eliminar Honduras nas quartas de final do Liga das Nações Concacaf 2023-2024 em uma dramática disputa de pênaltis em Terça-feira noite.

Em partida disputada no lendário Estádio Astecao Seleção mexicana conquistaram seus gols em cobrança de falta de Luis Chávez no 43 minutos do primeiro tempo e um forte golpe de Edson lvarez dentro da lotada área rival no 103º minuto do segundo tempo.

Apesar do 2-0 déficit, os jogadores entenderam a necessidade de pressionar por gols diante de mais 50.000 espectadores no Colosso de Santa Úrsula em Cidade do México.

do México última aparição no tumultuado CONMEBOL torneio foi para o Copa América Centenário nos Estados Unidos em 2016, sob a liderança de colombiano treinador Juan Carlos Osório.

Vitória do México marcada por polêmica sobre arbitragem

Ao lado do triunfo do Tricolor garantindo um lugar em Copa América 2024chamou-se a atenção para a polêmica em torno das decisões da arbitragem.

O empate tardio de México ocorreu após os 9 minutos de prorrogação previstos no segundo tempo.

A disputa de pênaltis aumentou o caos, com Csar ‘Chino’ Huerta chutes sendo repetidos três vezes devido ao goleiro Edrick Menjvar movimentos fora da linha do gol.

comer recebeu advertência e posteriormente foi expulso por acumular cartão amarelo durante a partida.

Apesar da montanha-russa de emoções Fãs mexicanosda alegria dos gols à decepção da prorrogação e dos pênaltis, o Seleção Mexicana garantiu seu lugar para competir contra Sul Americano equipes no Copa América Próximo ano.

O foco agora muda para o seu objetivo final: preparar-se para o Copa do Mundo FIFA em México / Canadá / Estados Unidos em 2026.