Micah Abbey ganhou muito dinheiro com ‘Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem’

Abadia de Miquéias não apenas arrasou na reinicialização animada deste ano “Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem” … mas o jovem de 16 anos também ganhou muito dinheiro fazendo isso.

De acordo com seu contrato de menor, obtido pelo TMZ, o astro adolescente estava ganhando dinheiro… ganhando US$ 5 mil por dia por cada sessão de gravação para dublar o papel de Donatello, com pagamento garantido de US$ 50 mil!!!

De acordo com o contrato, Micah poderia ter arrecadado muito mais com os bônus, incluindo outros US$ 225 mil se o filme tivesse atingido US$ 300 milhões de bilheteria nacional.

Acabou arrecadando cerca de US$ 118 milhões no mercado interno, portanto, nenhuma rodada de bônus para Micah.

Apesar de não atingir a grande meta de bilheteria, o filme – que também estrelou John Cena, Seth Rogen dar Rosa Byrne – foi amplamente recebido como um prazer pela maioria dos fãs, que deram ao filme uma pontuação de audiência de 90% no Rotten Tomatoes.