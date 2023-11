Michael B. Jordan dirigirá ‘Creed IV’, apesar da rivalidade de Sly com Winkler

Michael B. Jordânia está definido para dirigir outra parcela da franquia ‘Rocky’ com o próximo filme ‘Creed’ – isso apesar do fato de que Sylvester Stallone tem grande carne bovina com um produtor importante.

O anúncio foi feito por Irwin Winkler em um evento em Los Angeles no sábado – onde ele confirmou que ‘Creed IV’ não apenas está acontecendo… mas também disse que Mike estaria de volta à cadeira de diretor e, obviamente, estrelando, é claro.

De acordo com Prazo finalWinkler disse que começariam a circular o projeto em algum momento de 2024 – com ele explicando: “Temos uma história muito boa [and] um enredo muito bom. Atrasamos um pouco por causa das greves, mas daqui a um ano entraremos em pré-produção.”

Considerando o quanto “Creed III” foi lucrativo, esta é uma ótima notícia para MBJ … mas provavelmente atinge Sly – que criticou IW e sua maneira de lidar com os direitos de ‘Rocky’.

Como informamos… Stallone tem chamado é Winkler para dar a ele uma participação acionária na propriedade intelectual – sobre a qual ele não tem controle, aparentemente, depois de ter vendido os direitos do roteiro OG anos atrás. O ponto de vista de Sly é… ele é o criador do personagem/história, então ele deveria ter uma parte.

Nem é preciso dizer… o próprio Rocky não apareceu no filme mais recente – e Sly disse que simplesmente não gostou da direção que Mike e Irwin estavam tomando as coisas… embora ele desejasse boa sorte para eles.

O amor de Sly por seu bebê (‘Rocky’), na verdade, ganhou um foco renovado graças a um ótimo documento da Netflix sobre o próprio homem, ‘Sly’ … que aborda fortemente como o filme vencedor do Oscar surgiu. Se você assistir, verá que todas as coisas de ‘Rocky’ ainda são muito próximas e queridas pela SS.

Curiosamente, Sylvester não aborda Winkler no documento (direta ou indiretamente), mas deixou muito claro seus sentimentos sobre o assunto. Por enquanto, não parece que ele estará envolvido com ‘Creed IV’… embora MBJ tenha deixado a porta aberta em entrevistas no início deste ano.