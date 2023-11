Michael B. Jordan dirigirá o quarto filme “Creed” da popular franquia

Michael B. Jordânia está definido para dirigir a quarta parcela do “Crença“franquia de filmes, segundo produtor Irwin Winkler. Isso acontece depois da estreia de Jordan na direção em “Credo 3”, que estreou nos cinemas no início deste ano e quebrou recordes de bilheteria com um fim de semana de estreia de US$ 58 milhões.

Embora a MGM ainda não tenha comentado o desenvolvimento de “Credo 4“, está claro que a franquia está se expandindo e explorando novas possibilidades. Em março, a Variety informou que Jordan e Amazon estavam em negociações para expandir o universo “Creed” com novos projetos de filmes e TV. Isso ocorreu após a aquisição da MGM pela Amazon, o que abriu novas oportunidades para a franquia.

Winkler compartilhou seu entusiasmo pelo próximo filme, dizendo: “Estamos planejando fazer ‘Creed 4’ agora – está em andamento – e achamos que temos uma história muito boa, um enredo muito bom”. Ele também mencionou que os planos foram adiados devido à greve de todo o setor, mas pretendem que a pré-produção comece em cerca de um ano.

Tudo começou com ‘Rocky’ de Stallone

A franquia “Creed” foi um spin-off de sucesso da série “Rocky”, com Jordan interpretando Adônis Credofilho do ex-rival de Rocky, Apollo Creed. Sylvester Stallone reprisou seu papel como Rocky Balboa nos dois primeiros filmes de “Creed”, mas não apareceu em “Creed 3”. Jordan foi elogiado por sua interpretação de Adônis e seu trabalho como diretor no último episódio.

Os fãs da franquia estão aguardando ansiosamente o que “Creed 4” trará para a mesa. Com Jordan no comando como diretor e uma história promissora em andamento, com certeza será mais um sucesso da série.