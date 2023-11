Michael Thomas colocado no IR, Chris Olave deve avançar para o Saints

O wide receiver do New Orleans Saints, Michael Thomas, se encontra no lista de reserva de feridosmarcando mais um capítulo em sua batalha contínua contra lesões.

Tomása três vezes Pro Bowlersofreu uma lesão no joelho durante o Santos’ Confronto da semana 10 contra o Minnesota Vikings.

A notícia foi confirmada pelo gerente geral Mickey Loomisque também revelou que Thomas perderia pelo menos os próximos quatro jogos do Temporada 2023.

Este revés vem logo após algumas temporadas desafiadoras para Tomástendo disputado apenas 10 dos últimos 40 jogos devido a várias doenças, desde problemas nos tendões da coxa até luxação do dedo do pé.

Além disso, surgiram desafios fora do campo quando Thomas foi recentemente preso e acusado de contravenção por simples agressão e dano criminal após uma altercação com trabalhadores da construção civil.

As contribuições de Thomas foram significativas

Apesar de não ter mais o status de elite que já desfrutou como o Jogador ofensivo do ano da AP NFL em 2019, Tomás a ausência sem dúvida impactará a dinâmica ofensiva do Saints.

No 10 jogos ele jogou nesta temporada, ele contribuiu significativamente com 39 recepções, 448 jardase um touchdown.

No entanto, com a tocha agora passada para Chris Olaveque assumiu o papel de receptor principal da equipe, o Santos procure se adaptar e capitalizar essa mudança na programação.

É hora de Chris Olave brilhar

Chris Olave, em seu segundo ano, enfrentou uma temporada de montanha-russa, mostrando-se promissor nos primeiros três jogos, seguido por uma relativa queda no desempenho contra adversários formidáveis ​​como o Bucs e Patriotas.

No entanto, Olavo se recuperou com uma exibição impressionante contra o Texanos e Jaguaresacumulando 14 recepções para 153 jardas em um único jogo.

A jornada do jovem receptor tomou um rumo inesperado quando ele enfrentou problemas legais, incluindo uma prisão por excesso de velocidade.

Dirigindo-se à mídia, OlavoReconheceu as suas lutas recentes, mas enfatizou a resiliência necessária para superar as adversidades.

Ele expressou confiança em seu capacidade de se recuperarestabelecendo padrões elevados para si mesmo e reconhecendo que um desempenho excepcional poderia ser o catalisador para o seu ressurgimento.

Com Michael Tomás marginalizados, os holofotes agora repousam firmemente sobre Chris Olave para avançar e preencher o vazio.

A ausência de um dos Santos’ as principais armas ofensivas criam uma tremenda oportunidade para Olavo para mostrar suas habilidades e contribuir significativamente para o sucesso da equipe.