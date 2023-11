Michael Thomas viajará com os Santos contra os Vikings, apesar das acusações criminais?

Santos de Nova Orleans receptor amplo Michael Tomás deverá viajar com a equipe para Minesota e estar na escalação contra o Vikings no domingo, apesar de sua prisão na noite de sexta-feira, de acordo com A Associated Press.

Thomas, 30 anos, Thomas foi acusado de agressão simples e dano criminal, ambas contravenções, por atirar um tijolo no caminhão de um trabalhador da construção civil, empurrá-lo e arrancar um telefone de sua mão.

Chris Olave, jogador do New Orleans Saints, preso por excesso de velocidadeRoberto Ortega

O trabalhador da construção civil, Luis Cifuentescontado WDSU que a altercação aumentou sobre onde ele estacionou seu caminhão e que estava acontecendo nas últimas duas semanas.

“Ele chegou e eu o vi sair, e eu pensei, ‘Não sei o que ele está fazendo, só estou preocupado com meu local de trabalho’, e ele caminhou até uma grande pilha de areia e agarrou um tijolo, e ele joga no meu carro, e os caras ficam tipo, ‘ei, cara, sua caminhonete, sua caminhonete!’ ‘Ah, cara, ele está realmente fazendo alguma coisa’, então peguei meu telefone e comecei a gravá-lo, e ele pegou meu telefone, me agarrou e me empurrou”, disse Cifuentes.

Thomas então teria tentado invadir a residência do local de trabalho de Cifuentes para excluir o vídeo. Ele cooperou com a polícia e foi preso sem incidentes, segundo Tenente da polícia de Kenner, Mark McCormick. Eles lançaram o Saints WR mais tarde naquela noite.

Saints essencialmente ignora o incidente de Michael Thomas

O Saints divulgou um breve comunicado dizendo que a equipe está “ciente do incidente e estamos coletando informações”.

Thomas tem lutado contra lesões nos últimos anos e participou apenas de 10 jogos da temporada regular nas últimas três temporadas.

Nesta temporada, no entanto, Thomas apareceu em todos os nove jogos do New Orleans, acumulando 439 jardas em 38 recepções com um touchdown.

Thomas não é o único jogador do Saints a ser preso nesta temporada. Wide receiver do segundo ano Chris Olave também teve alguns problemas.