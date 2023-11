Michelin ABRE VAGAS no Norte do Brasil e no Sudeste

A Michelin, empresa que é uma das principais fabricantes de pneus do mundo, está contratando novos funcionários para compor o seu time no nosso país.

Isto é, antes de falar mais sobre a multinacional com sede em Clermont-Ferrand, na França, famosa mundialmente pelo Guia Michelin, uma publicação turística destinada a classificar restaurantes e hotéis, confira a lista de oportunidades abertas no presente momento:

Ferramenteiro I – Indústria de Pneus – Manaus / AM: Preparar, regular e operar máquinas-ferramenta que usinam peças de metal;

Aprendiz Administrativo – Indústria de Pneus – Auxiliar/Operacional – Manaus / AM;

Ajudante de Produção I – Auxiliar/Operacional – Manaus – Amazonas;

Técnico (a) Mantenedor I | Técnico – Manaus – Amazonas;

Técnico (a) Mantenedor II – Manaus – Amazonas;

Eletricista C – Técnico – Manaus – Amazonas: Realizar manutenção elétrica preventiva e corretiva em equipamentos industriais; Identificar e solucionar problemas elétricos em máquinas e equipamentos; Realizar testes elétricos em equipamentos e sistemas; Realizar instalações elétricas em equipamentos e sistemas; Trabalhar em equipe para garantir a eficiência e segurança dos equipamentos.

Operador(a) de Produção – Auxiliar/Operacional – Itatiaia / RJ:

Mais sobre a Michelin

Sobre a empresa, podemos frisar que a Michelin trata-se de uma das líderes mundiais na fabricação e comercialização de pneus, serviços e experiências. São mais de 130 anos de história com inovação.

Tudo isso é possível por intermédio de uma equipe de mais de 112 mil funcionários, em 69 unidades industriais espalhadas por todos os continentes do mundo.

Essa é a força e a tradição de uma empresa fundada em 1891, que já nasceu com a missão de ser pioneira e vem inovando em todo o mundo para fazer das suas vidas, uma melhor vida em movimento. Por fim, sua razão de ser é oferecer às pessoas à melhor maneira de ir mais longe. Não à toa, são mais de 130 anos de história, com atuação no mundo e no Brasil.

Conheça alguns benefícios



Assistência médica;

Assistência odontológica;

Auxílio creche;

Auxílio fretado;

Cesta básica;

Cesta de natal;

Consignado;

Convênio com empresas parceiras;

Desconto em produtos;

Ginástica laboral;

Participação nos Lucros ou Resultados;

Plano de Aquisição de Ações;

Previdência privada;

Refeitório;

Sala de Jogos;

Seguro de vida.

Como se inscrever?

Como você já pôde visualizar as Aurora Coop, você só precisa ENTRAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da Vagas.com. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (minúcias do contrato, benefícios, horário de trabalho, modelo de contratação e etc.) com atenção e se candidatar.

