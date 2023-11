Miesha Tate sentiu como se seus músculos estivessem ‘sendo liquefeitos’ durante a redução de peso para lutar até 125 libras

Miesha Tate nunca usou a palavra arrependimento, mas ela definitivamente aprendeu uma lição valiosa (e dolorosa) em sua primeira e única redução de peso para 125 libras.

Peso galo de longa data e ex-campeão do UFC e Strikeforce até 135 libras, Tate, 37, tentou o peso mosca depois de uma derrota decepcionante para Ketlen Vieira em sua segunda luta pós-aposentadoria. Ela sofreu uma derrota desigual para Lauren Murphy em julho de 2022 e não marcou outra luta até marcar uma luta contra Julia Avila no UFC Austin.

Olhando para trás, Tate admite que a mudança para 125 libras foi provavelmente uma má ideia.

“Não acho que a maioria das pessoas perceba o quão difícil isso é”, disse Tate durante o media day do UFC Austin. “A maioria das pessoas não consegue nem seguir uma dieta normal. Eles dizem ‘Oh, eu quero perder peso’, e eles nem estão dispostos ou são capazes de fazer isso.

“Então eu acho que para um atleta raspar os músculos do corpo é muito difícil e, na verdade, é uma sensação terrível. É como uma sensação de queimação em seu corpo. Não sei como explicar, mas é como se seu músculo estivesse sendo liquefeito. Não é uma sensação muito agradável. Mais fácil falar do que fazer.”

Tate disse que seu árduo corte de peso também levou muito tempo, porque apesar da diferença de apenas 4,5 quilos entre as divisões, ela realmente não tinha espaço de manobra para falhar. Como resultado, seu corpo sofreu, e o mesmo pode ser dito de seu desempenho contra Murphy.

“Fazendo 125 [pounds], estou orgulhoso de mim mesmo”, disse Tate. “Isso só mostra que quando eu coloco alguma coisa na cabeça, eu posso fazer isso, porque não foi fácil. Demorou meses e meses e meses de dieta, e já estou bem magro aos 135, então chegar aos 125 significou apenas que eu tive que retirar os músculos do meu corpo. Realmente não havia muito espaço para brincar com a gordura corporal. Então acabou não sendo uma coisa boa para mim. Hormonalmente, tive algumas complicações e estava magro demais para uma mulher, então acho que 135 é o que está acontecendo.

“Posso não ser a maior mulher de 135 quilos que existe, mas não acho que preciso ser a maior para ser a melhor. Sinto-me bem e sei do que sou capaz quando me sinto bem.”

Tate se sente melhor do que nunca em sua luta contra Avila e, embora seu histórico seja de duas derrotas consecutivas, ela sabe que a mudança fracassada para o peso mosca é responsável por uma dessas derrotas. A outra veio em uma decisão acirrada para a desafiante do peso galo Ketlen Vieira, então ela não sente exatamente que está com as costas contra a parede.

“Olha, 125 foi um experimento”, disse Tate. “No meu cadastro, sim, eu sei que diz que perdi aquela luta, e perdi aquela luta, mas foi uma experiência. Não foi a decisão certa para mim, então eu olho para minha carreira como um jogador de 135 anos e apenas digo, olha, 125 anos foi um erro. Eu não saberia como me sairia lá, a menos que tentasse. Eu fiz isso e não gostei. Então, de volta ao 135.

“Desde o meu retorno, tive uma vitória e uma finalização muito dominantes e tive uma decisão muito acirrada [loss] na minha segunda luta de cinco rounds em uma luta principal contra um lutador top cinco do ranking [in Ketlen Vieira] depois de cinco anos sem fazer nada. Acho que se isso não diz muito sobre o quão perto estou de ainda ser um dos melhores do mundo, então talvez as pessoas estejam sendo um pouco míopes e apenas olhando para um pedaço de papel. Eu realmente acho que minha penúltima luta realmente poderia ter acontecido de qualquer maneira. Acho que foi muito perto. Muito perto.”

Tate, que lidera as preliminares do UFC Austin, espera dar conta do recado contra Avila. Isso a colocará de volta no caminho certo como uma das melhores pesos galo da promoção.

“Eu ainda estou lá”, disse Tate. “Ainda estou competindo de perto com as melhores mulheres da categoria.”