Mike McDaniel não consegue acreditar que ele é uma fantasia de Halloween, enquanto Erik Spoelstra se veste como ele

Mike McDaniel desenvolveu uma reputação altamente positiva desde que se tornou treinador principal do Golfinhos de Miami em 2022. Sua personalidade espirituosa e comportamento despreocupado fizeram seu conferências de imprensa imperdíveisenquanto seu ataque em campo cria um espetáculo para telespectadores.

Com a notoriedade cada vez maior, surge mais destaque no caráter de uma pessoa. Isso pode significar entrevistas exclusivas. Talvez aparições em lugares chiques. Às vezes, isso inclui se tornando uma fantasia de Halloween. Para McDaniel, parece ser o último.

Erik Spoelstra assume o Halloween como Mike McDaniel

Na quarta-feira, o calor de Miami compartilhou uma foto do treinador principal Erik Spoelstra vestido como McDaniel, ao lado de seus filhos vestidos com Cores dos golfinhos.

Isso aconteceu poucos dias depois que uma criança se tornou viral com sua fantasia de McDaniel. No vídeo, o garoto imitou a fuga do treinador principal da câmera para o vestiário, o que ele fez durante Futebol de domingo à noite contra o Patriotas da Nova Inglaterra.

Embora o vídeo tenha sido compartilhado em todos os lugares, McDaniel disse hoje que não o tinha visto e não percebi que as pessoas estavam se vestindo como ele para o feriado.

Mike McDaniel não acredita que as pessoas se vistam como ele no HalloweenNFL/Twitter

McDaniel terá que se acostumar com sua fama recente ou terá que ser um pouco menos simpático.