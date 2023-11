Mike Perry chama Eddie Alvarez de ‘segundos desleixados’ depois que Conor McGregor já o nocauteou: ‘Só preciso repetir’

Mike Perry sempre se prepara para a guerra, especialmente porque ele voltou seu foco para uma carreira em tempo integral na luta corpo-a-corpo, mas essa não é a batalha que ele quer com o ex-campeão do UFC Eddie Alvarez.

Com um recorde perfeito de 3-0 desde que ingressou no elenco do BKFC, Perry se envolveu em algumas disputas lendárias, incluindo seu confronto com o veterano do Bellator Michael “Venom” Page, que exigiu uma morte súbita no sexto round para decidir a luta, bem como sua luta mais recente, onde ele desistiu de um tamanho considerável antes de finalizar Luke Rockhold em dois rounds.

As expectativas são altas de que Perry produza outro clássico instantâneo com Alvarez enquanto eles competem pelo título de “Rei da Violência” no BKFC 56 neste sábado em Salt Lake City, mas na verdade ele tem outras ideias em mente.

“Tenho pensado sobre isso – por um lado, fico pensando: como esse garotinho acha que terá uma chance comigo?” Perry disse ao falar com o MMA Fighting. “Mas isso nunca importa. Acredito que se Deus coloca alguém na minha frente, você tem que tomar cuidado. Eles também têm uma chance. Vou tentar ser perfeito ali e tocá-lo, machucá-lo bem a cada golpe que eu acertar. Eu vou fazer valer a pena. Vou deixar claro a maneira como estou indo atrás dele.

“Estou dizendo que quero que isso seja tudo para ele. Eu quero ser aquele com quem ele luta por último. Quero terminar com ele e mostrar-lhe a porta. Isso significa que eu realmente tenho que ir atrás dele e colocar a dor nele e fazê-lo sentir isso. Quero deixá-lo inconsciente na frente da multidão e dar às pessoas o show que elas querem ver.”

Aos 39 anos, Alvarez já conquistou mais do que a maioria dos lutadores jamais conseguirá. Ele conquistou títulos no UFC e no Bellator com uma taxa de finalização notável, incluindo 24 de suas 30 vitórias terminando por nocaute ou finalização.

Graças à sua lendária resistência e vontade de enfrentar qualquer um, Alvarez muitas vezes é indicado como um potencial candidato à Luta do Ano, especialmente depois de algumas de suas batalhas mais memoráveis ​​​​contra oponentes como Justin Gaethje e Michael Chandler.

Perry agradece todos os elogios e conquistas que Alvarez tem em seu currículo, o que só aumenta o risco de sua luta, embora ele deseje ter chegado ao “The Underground King” um pouco mais cedo em sua carreira.

“É uma boa vantagem porque ele foi campeão em três organizações diferentes, mas sinto que ele é um segundo desleixado para mim”, explicou Perry. “Porque Conor [McGregor] já fez isso com ele. Eu só tenho que repetir. Eu tenho que fazer a mesma coisa com ele.

“Vou colocar essa pressão nele, dar um soco na cara dele e derrubá-lo. Não sei quantas vezes ele vai se levantar. Veremos.”

Ao contrário de seus dois últimos adversários no BKFC, Perry não enfrenta nenhuma desvantagem física óbvia contra Alvarez porque será o lutador maior e mais forte com a luta até 175 libras. Alvarez passou a maior parte de sua carreira competindo com 155 libras.

As linhas de apostas atuais listam Perry como favorito de 3 para 1 para vencer Alvarez, o que pode aumentar a pressão sobre ele para fazer essa luta parecer fácil.

Embora aprecie a confiança demonstrada nele antes do evento de sábado, Perry não considera nada garantido porque sabe por experiência própria que as lutas não são vencidas por estatísticas ou por uma história gravada.

“É que fatos são fatos”, disse Perry. “Sou muito mais perfurador do que ele. Sou muito mais brigão do que ele. Não há muitos pontos de vista técnicos que ele possa utilizar para ganhar terreno nesta luta. Ele pode tentar correr. Ele pode tentar se esconder. Ele pode tentar manter a guarda alta e me fazer dar um soco em seus pontos duros, como a testa ou os cotovelos, mas o problema é que não vou parar de socá-lo.

“Se esses são os pontos que ele está me dando, eu vou superá-los. Vou derrubá-lo e pretendo desmantelar Eddie Alvarez.”

Perry não pode dizer com certeza o que acontecerá quando ele finalmente se encontrar com Alvarez no ringue, mas ele sempre espera o inesperado. Ele também não pode dar nenhuma garantia sobre como a luta será, mas Perry tem toda a intenção de mandar Alvarez para a aposentadoria com uma surra que ele não esquecerá tão cedo.

“Quero fazer com que pareça fácil”, disse Perry. “Eu quero ficar perfeita lá. Quando eu colocar esse poder nele, veremos se a cabeça dele quebra minhas mãos. Acho que sou melhor socando os nós dos dedos do que no primeiro [fight] então acho que aperto meu punho com força e quando enfio na cara dele, é simplesmente simples.