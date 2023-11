Mike Tyson elogia Julio Cesar Chavez: Ele é o melhor boxeador mexicano da história

BOutro México e os Estados Unidos são conhecidos por terem tido alguns dos melhores boxeadores na história. Prova disso são Mike Tyson e Júlio César Chávezque nas décadas de 80 e 90 foram estrelas mundiais do esporte.

Recentemente, “Iron Mike” deu uma entrevista à Fox Sports México, na qual aproveitou para lembrar quando Chávez se reuniu 120 mil pessoas no Estádio Azteca em 1993 para enfrentar Greg Haugen.

Sylvester Stallone rouba os holofotes de Fury e Uysk durante seu confronto tenso

“Sabe, muitas pessoas esquecem quem você é, que você era o chefe e não acho que muitos conseguiriam quebrar o recorde de conseguir 120 mil pessoas em um estádio, imagine ter esses números incríveis, agora ouça, seja qual for o mexicano que você é , ninguém fez isso”, disse Tyson à Fox Sports México.

Os elogios ao seu compatriota mexicano continuaram.

“Você tem que se levantar, ninguém, nenhum mexicano jamais fez isso, então você não pode dizer que ele não é o líder, o melhor, você não pode negar que ele é um, não só dos melhores boxeadores mexicanos, mas de todo o mundo. mundo. Você sabe quantas defesas de título ele fez, como você pôde esquecer isso? Como você pôde esquecer isso? Você não pode esquecer algo assim. “

Julio Csar Chávez: histórico profissional

O “César do Boxe” estreou profissionalmente em 1980 e se aposentou definitivamente em 2005. Seu recorde é de 107 vitórias (87 nocautes), seis derrotas e dois empates. 115 lutas ao longo de um quarto de século no ringue.

Ele é ex-campeão mundial dos superpluma, leve e superleve do WBC, bem como campeão dos leves e superleves da WBA e do superleve IBF.

Mike Tyson: recorde profissional

The Baddest Man on the Planet” começou sua carreira em 1985 e a terminou em 2005. Ele se aposentou com 50 vitórias (44 nocautes) e apenas seis derrotas. Ele foi campeão mundial dos pesos pesados ​​​​WBC, WBA e IBF.