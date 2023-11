Mike Tyson heckler busca acordo de US$ 450 mil por ter sido espancado durante um voo para a Flórida

Back em abril de 2022, lenda do boxe Mike Tyson foi filmado espancando um questionador cujo nome é Melvin Townsend. O homem aparentemente estava sob influência e não parecia perceber a gravidade de suas ações. Seguindo em frente Mike Tyson cara vai te nocautear imediatamente, é como ir direto até um leão e puxar seu rabo. Você simplesmente não os incomoda e espera pagar as consequências. Inicialmente, foi relatado que nenhuma acusação seria feita contra a lenda do boxe. Legalmente, Mike Tyson o status de ex-boxeador profissional imediatamente o transforma em um indivíduo perigoso quando pressionado contra outros civis. Mesmo que o incidente não tenha sido provocado por ele, reagir com violência poderia potencialmente colocá-lo em questões legais.

Melvin Townsend processa Mike Tyson em US$ 450 mil

O advogado de Townsend viu uma oportunidade e notificou Mike Tyson equipe jurídica eles abriram um pedido de acordo pré-contencioso por lesões e danos. Eles afirmam que Mike Tyson agrediu violentamente Townsend quando tudo aconteceu durante um vôo de São Francisco para Flórida a bordo de um JetBlue avião. Advogado de Tyson Alex Spiro, confirmou que recebeu uma carta que considera uma extorsão. Ele também confirmou que não haverá pagamento porque consideram que Townsend estava assediando Mike Tyson no avião. O próprio Tyson já havia admitido que não deveria ter feito o que fez e se arrependeu durante uma entrevista.

Aqui está o conteúdo mais importante desta carta de Townsend’s advogado: “Como ex-campeão indiscutível dos pesos pesados, o potencial de causar ferimentos graves a outra pessoa é inquestionável. Havia vários outros remédios disponíveis para o Sr. Tyson, mas ele escolheu a violência física. Imediatamente após o incidente, Sr. Townsend teve uma forte dor de cabeça e dor no pescoço e ainda sofre com os efeitos da agressão até hoje”.