Milagre de Natal dos Jets? Rodgers almeja o retorno da semana 16 contra Commanders

QB do New York Jets Aaron Rodgers está almejando um Semana 16 retornar de um lesão no tendão de Aquiles que o deixou de lado desde o início da temporada da NFL.

De acordo com Rede NFLIan RapoportRodgers está mirando no Noite de Natal confronto contra os comandantes de Washington para seu retorno potencial.

Rodgers continua a desafiar as probabilidades

Rapport insights compartilhados sobre Rodgers retorno potencial antes da ação de domingo, afirmando, “O local mais provável para Aaron Rodgers retornar seria o jogo de 24 de dezembro contra os Commanders.”

Normalmente, um Lágrima de Aquiles é uma lesão no final da temporada, mas Rodgers e sua equipe médica estão ampliando os limites para tê-lo de volta a campo na mesma temporada.

O Jatosatualmente em 4-5precisa estar na disputa por uma vaga nos playoffs, e Rodgers deve estar totalmente saudável para que o retorno se materialize.

Em uma aparição recente no O show de Pat McAfee, Rodgers enfatizou que seu retorno depende das perspectivas do time nos playoffs e de sua saúde geral. “É: temos que estar na mistura, e eu tenho que estar saudável, e definitivamente ainda quero voltar”,Rodgers afirmou.

Rodgers se comprometeu com a reabilitação tanto quanto possível

O quarterback, conhecido por seu resiliênciareconheceu o desafio, mas expressou seu desejo de alcançar algo sem precedentes.

Fornecendo uma atualização sobre seu processo de reabilitação, Rodgers mencionou sua recente recuperaçãosessões ehab durante os jogos do horário nobre dos Jets, mostrando seu compromisso com a recuperação.

“Na semana passada, sábado, tive uma ótima e longa sessão de reabilitação e voei para Las Vegas, jantei com DaVante (Adams), caminhei um pouco… E então domingo foi um dia totalmente ruim. dias de folga, eu realmente quero me livrar completamente, obviamente ainda estou andando e andando pelas laterais, mas preciso de pelo menos um dia de folga toda semana. Então isso foi planejado lá, “Rodgers disse.

Apesar do otimismo, Rodgers reitera que nada mudou em relação ao seu cronograma para um possível retorno.

Enquanto o Jatos aproximando-se do trecho crítico de sua temporada, enfrentando times como Bills, Dolphins, Falcons e Texans, o desempenho do time desempenhará um papel crucial na determinação Rodgers retornar.

O Jatos tem uma sequência atual de duas derrotas consecutivas e procuram permanecer competitivos e garantir uma vaga nos playoffs enquanto eles navegam nos desafios futuros.