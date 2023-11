MILHARES de pessoas começam a receber o Bolsa Família NESTE estado; Veja qual

O Bolsa Família é o maior programa social de transferência de renda no Brasil, auxiliando milhões de famílias de baixa renda todos os meses com pagamentos de, no mínimo, R$ 600. Sendo assim, o benefício irá contemplar 627,7 mil famílias no Rio Grande do Sul a partir desta sexta-feira (17), fazendo com que seja o estado com maior número de beneficiários do programa na região Sul do país.

No Rio Grande do Sul, o valor médio pago pelo Bolsa Família é de R$ 671,54, sendo que os pagamentos se estendem até o dia 30 de novembro, assim como no resto do Brasil. A ordem de pagamentos é feita com base no final do NIS (Número de Identificação Social).

A capital do estado, Porto Alegre, é a cidade com maior número de beneficiários do Bolsa Família, chegando a 86,2 mil. Além disso, o valor médio pago pelo benefício na capital é de R$ 663,35, gerando um investimento de R$ 57 milhões por parte do governo. As próximas cidades do RS com mais famílias contempladas pelo programa são: Pelotas (23,5 mil), Canoas (21,2 mil), Viamão (19,6 mil) e Gravataí (17,6 mil).

Já o município do Rio Grande do Sul com maior valor médio pago pelo Bolsa Família em novembro é São Vendelino, com um valor de R$ 797,07. Em seguida aparecem os municípios de Nova Brescia (R$ 773,59) e Vale Real (R$ 760,53).

Pagamentos adicionais do Bolsa Família

O Bolsa Família oferece pagamentos adicionais para famílias com certas composições específicas. Nesse sentido, o programa social conta com o Benefício Primeira Infância desde o mês de março, o qual paga um adicional de R$150 para cada criança de até seis anos presente na família beneficiária. Esse pagamento extra será pago a 315,17 mil famílias do Rio Grande do Sul em novembro, gerando um investimento de R$ 43,2 milhões.

Além disso, o Benefício Variável Familiar paga R$ 50 aos beneficiários do Bolsa Família caso a família possua em sua composição mulheres gestantes, lactantes, e jovens entre 7 e 18 anos (incompletos).

Este benefício contará com um repasse de R$ 17,49 milhões neste mês de novembro no Rio Grande do Sul, destinados apenas às crianças e adolescentes. Já no caso das mulheres gestantes, cerca de 20,4 mil pessoas no estado irão receber o pagamento extra, num total de R$ 941,1 mil. Por fim, 10,9 mil famílias com mulheres lactantes em sua composição irão receber um investimento de R$ 519,62 mil.



Calendário de pagamentos em novembro

Como de costume, os pagamentos do Bolsa Família são feitos nos dez últimos dias úteis do mês, com início nesta sexta-feira (17), e se encerrando no dia 30. Além disso, a ordem dos pagamentos é feita de acordo com o final do NIS (Número de Identificação Social) do beneficiário. Confira a seguir:

NIS final 1: 17 de novembro;

NIS final 2: 20 de novembro;

NIS final 3: 21 de novembro;

NIS final 4: 22 de novembro;

NIS final 5: 23 de novembro;

NIS final 6: 24 de novembro;

NIS final 7: 27 de novembro;

NIS final 8: 28 de novembro;

NIS final 9: 29 de novembro;

NIS final 0: 30 de novembro.

É importante destacar que, nesta sexta-feira, 17 de novembro, diversos municípios brasileiros, inclusive no Rio Grande do Sul, receberam um pagamento unificado do Bolsa Família, ou seja, todos os beneficiários já receberam os recursos. A medida está sendo tomada nos municípios que estão em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal.