Milhares de pessoas tem R$ 2 mil para receber NESTE estado; Veja qual

O Programa Nota Paraná, iniciativa da Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná, anunciou que 1.441 consumidores têm a oportunidade de resgatar mais de R$ 2 mil em créditos. Esse montante faz parte dos R$ 118,8 milhões atualmente disponíveis para transferência aos participantes do programa.

Segundo informações da Secretaria de Estado da Fazenda, um total de 1,4 milhão de consumidores que registraram seus CPFs em suas compras no comércio têm direito a resgatar esses créditos. A grande maioria desses consumidores, aproximadamente 1,3 milhão, está apta a resgatar valores que variam entre R$ 25 e R$ 200, enquanto outras 86,8 mil pessoas têm direito a valores que variam entre R$ 200 e R$ 2 mil.

A Secretaria de Estado da Fazenda incentiva todos os consumidores a verificar se têm créditos disponíveis no Programa Nota Paraná e a realizar o resgate desses valores. Isso não apenas proporcionará benefícios financeiros aos participantes, mas também contribuirá para a promoção da cidadania fiscal.

Mais informações sobre o Nota Paraná

O Nota Paraná, um programa destinado a incentivar a cidadania fiscal e a transparência, atualmente conta com 4,89 milhões de contribuintes formalizados através de cadastro. Além disso, mais de 225 mil estabelecimentos comerciais no estado fazem parte deste programa.

Marta Gambini, coordenadora do programa Nota Paraná, enfatizou que cada valor creditado no programa pode ser transferido por um período de um ano a partir da data do crédito. Após esse prazo, não será mais possível resgatar o dinheiro acumulado.

O funcionamento do Nota Paraná é simples e direto: quando um consumidor realiza uma compra em um dos estabelecimentos cadastrados no estado do Paraná, basta solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Isso permite ao consumidor acumular créditos que podem ser usados para abatimento de impostos ou transferidos para uma conta bancária.

Marta Gambini ressaltou a importância de os participantes do programa estarem cientes do prazo de um ano para resgatar os créditos. Desse modo, todos os contribuintes devem monitorar suas contas e tomar as medidas necessárias para garantir que os créditos sejam devidamente utilizados dentro desse período.



Você também pode gostar:

Por que incluir o CPF na nota?

A prática de incluir o CPF na nota fiscal, que é incentivada em programas como o Nota Paraná, oferece vários benefícios, tanto para os consumidores quanto para as autoridades fiscais e o governo. Ao incluir o CPF na nota, a transação de compra fica registrada no sistema fiscal. Isso aumenta a transparência das transações comerciais e ajuda a combater a sonegação de impostos.

Incentivar os consumidores a solicitar a inclusão do CPF na nota é uma maneira de envolvê-los na cidadania fiscal. Dessa forma os consumidores podem contribuir para a arrecadação de impostos que beneficiam a sociedade como um todo. A arrecadação de impostos é essencial para financiar serviços públicos, como educação, saúde, segurança e infraestrutura.

Em programas como o Nota Paraná, ao incluir o CPF na nota, os consumidores acumulam créditos ou benefícios, que podem ser utilizados posteriormente para abater valores em impostos ou serem transferidos para uma conta bancária. Isso oferece um incentivo financeiro para os consumidores. Mais informações sobre os programas podem ser obtidas nos canais oficiais da Secretaria de Estado da Fazenda em que o consumidor reside.