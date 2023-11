Milhões de segurados já utilizam a carteira digital do INSS; Veja as vantagens

A carteira digital do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) foi lançada há seis meses, e já está sendo utilizada por 1,3 milhão de segurados, entre aposentados e pensionistas. A carteirinha é oferecida através do programa Meu INSS+, que funciona como um clube de vantagens, garantindo benefícios como descontos em cinemas, shows, academias, lojas e viagens, entre outros serviços.

De acordo com o INSS, 896.357 segurados fizeram o download da carteira até o dia 5 deste mês, e outros 414.151 geraram o arquivo em PDF. A carteira digital foi lançada no mês de maio deste ano, e no primeiro momento oferecia vantagens através da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Como dito, os benefícios incluem descontos em farmácias, lojas, shows, telemedicina, seguros, viagens, entre outros.

Após alguns meses, em setembro, o Bradesco e o banco Mercantil também passaram a fazer parte da carteira digital do INSS. Sendo assim, os correntistas das duas instituições financeiras passaram a contar com vantagens nas categorias shopping, farmácia, viagem, moda, gastronomia, entretenimento, petshop e educação. Além disso, dependendo da parceria os benefícios podem ser utilizados através de cupons de desconto ou até mesmo cashback (dinheiro de volta).

Como acessar a carteira digital?

Confira a seguir o passo a passo para obter o documento e desfrutar de vantagens da carteira digital do INSS:

Primeiro, acesse o aplicativo do Meu INSS, disponível para Android e iOS;

Em seguida, clique na opção “Carteira do beneficiário”;

Selecione uma foto para ser utilizada na carteira digital;

Clique no quadrado que diz: “Ciente que ao apresentar a carteira os dados do benefício serão compartilhados por meio do QR Code”;

Agora, clique em “Continuar”;

Pronto! Com isso a carteira do beneficiário já estará disponível. Para utilizar, basta que o usuário clique em “Carteira do beneficiário” nos próximos acessos ao aplicativo.

Os segurados do INSS também podem conferir os benefícios exclusivos da carteira digital através dos seguintes links: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Mercantil.

Análises de benefícios do INSS



Para passar a receber certos benefícios do INSS, como aposentadorias, pensões e auxílios, os segurados devem fazer um pedido para o instituto. No entanto, muitas vezes esses pedidos são negados, e caso o segurado recorra à situação pode até ir parar na Justiça.

Contudo, de acordo com dados do Supertec, programa do INSS que faz a supervisão técnica de benefícios, a autarquia do governo toma a decisão certa em aproximadamente 92% dos pedidos feitos pelos segurados. Para chegar nesse valor foram analisados quase 30 mil processos de pedidos de benefício no período de um ano, sendo que em 91,8% dos casos a decisão final do instituto foi mantida.

Além disso, o Supertec também demonstrou que 80% desses processos do INSS contaram com a ratificação plena na análise da supervisão. Isso significa que não houve nenhum fator que indicasse possíveis erros com o procedimento ou com o mérito.

Do total de quase 30 mil processos do INSS analisados pelo programa, aproximadamente 12 mil são referentes a pedidos de aposentadoria, 6,8 mil de salário-maternidade, mais de 6 mil de pensão e auxílio-reclusão, 1,5 mil de benefício assistencial e mais de 1,2 mil de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC). Por fim, o seguro-desemprego do pescador artesanal também foi levado em consideração no Supertec, porém com valores menores.