Milwaukee completa grande rali contra Portland enquanto Lillard ajuda o Bucks a derrotar seu ex-time

Giannis Antetokounmpo fez uma dica de desempate faltando 18,5 segundos para o fim, Damian Lillard marcou 31 pontos contra seu ex-time e o Milwaukee Bucks superou um déficit de 26 pontos para vencer o Portland Trail Blazers 108-102 no domingo.

Lillard jogou as primeiras 11 temporadas de sua carreira com o Blazers de trilha antes de solicitar uma negociação durante o verão e, eventualmente, desembarcar em Milwaukee pouco antes do início do campo de treinamento. Ele enfrentou Portland pela primeira vez.

O Dinheiro perdia por 81-55 no início do terceiro quarto, o maior déficit superado por um time vencedor no NBA esta estação.

Antetokounmpo teve 33 pontos. Jerami Grant liderou Portland com 22 pontos, e Malcolm Brogdon fez 18 pontos e 12 assistências.

Como o Bucks se recuperou

Uma violação do shot-clock habilitada Milwaukee para pegar a bola em um jogo empatado faltando 39,3 segundos para o fim. Lillard perdeu uma cesta de 3 pontos e Bobby Portis não foi possível conectar em uma tentativa de adiamento, mas Antetokounmpo recebi a dica para colocar o Dinheiro à frente com 18,5 segundos restantes.

O Blazers parecia ter uma chance de empatar quando Antetokounmpo pareceu cometer uma falta Malcolm Brogdonfaltando 14,6 segundos para o fim. Treinador do Bucks Adriano Griffin contestou a decisão e a falta foi anulada após uma revisão de replay.

A reviravolta levou a uma bola ao ar entre o time de Milwaukee Brooke Lopez e Portlandde Deandre Ayton. A bola acabou nas mãos de Lillard, que acertou dois lances livres faltando 10,5 segundos para o fim.

Depois de Portland Shaedon Sharpe perdeu uma tentativa de 3 pontos, Lillard fez mais dois lances livres para completar o placar.

Sharpe somou 17 pontos para o Blazers de trilhae Ayton fez 14 pontos e 13 rebotes. Novato Scoot Henderson teve o recorde de sua carreira com 13 pontos.

Milwaukee jogou sem Chris Middleton por causa de tendinite no tendão de Aquiles esquerdo.

“Sem cronograma”, treinador do Bucks Grifo disse. “Apenas no dia a dia. Veremos como reage ao tratamento. Acho que as coisas são promissoras.”

A seguir



Blazers de trilha: No Indiana na noite de segunda-feira.

Dinheiro: No Miami na noite de terça-feira em um Torneio na temporada jogo.